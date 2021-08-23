«Пахала днями на огороде». Для конкурса «Кур'ера» три юные случчанки рассказали, как провели своё лето

За выходные для конкурса «Кур'ера» в редакцию пришло несколько сочинений от школьниц. В них девочки рассказали, как провели свои летние каникулы.

Если вам тоже есть что рассказать, присылайте свои сочинения до 25 августа включительно. В четверг, 26 августа, озвучим имя победителя, который станет обладателем фирменного рюкзака газеты.

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Условия конкурса:

До 23 августа присылайте свои сочинения на почту vika@kurjer.info или на (+375 33) 318 99 30 (Viber).

В своём сочинении расскажите, как провели это лето, какие впечатления остались от каникул, что успели сделать, а что нет, какое настроение у вас на предстоящий учебный год.

Сопроводите своё письмо летними фотографиями и контактами для обратной связи: имя, фамилия, возраст, номер школы, класса и номер телефона.

РАНЕЕ. «Походили в окопах и посмотрели на ДОТы». Как провела это лето 12-летняя случчанка Катя Ковалёва

«Моё фантастическое лето в лагерях, на Нарочи и в лесу у озера»

«Здравствуйте, я Елизавета Борисовец. Мне 10 лет. Перешла в 5 класс СШ № 8. Хочу поучаствовать в вашем конкурсе.

Хочу рассказать про своё фантастическое лето. В начале июня мы с семьёй ездили в Брест. Там мы побывали в Брестской крепости, музее паровозов, гуляли по пешеходной улице Советской. Там мы повстречали живые скульптуры и видели настоящего фонарщика. Ещё мы катались на теплоходе.

На обратном пути решили заехать в замок Пусловских. Он очень красивый. Хоть большая его часть на реставрации, но мне там очень понравилось. А на следующий день ко мне пришла подружка на ночёвку, и мы поставили палатку прямо в детской комнате.

Почти весь июнь я ходила в школьный лагерь. В конце июня мы с сестрой уехали к бабушке с дедушкой на Нарочь. Там был ещё наш двоюродный брат. Мы помогали бабушке, веселились, кормили лебедей и ездили купаться на озеро Белое. На Нарочи очень красивая природа. Когда я вернулась домой в июле, то у моей младшей сестры Алисы был день рождения, и я развлекала её друзей как самый настоящий аниматор. Мама сказала, что я ей очень помогла.

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Ещё мне очень запомнился отдых с палатками в лесу у озера. Мы купались, готовили шашлык, веселились и жарили маршмэллоу. Спать в палатке оказалось совсем не страшно.

В августе мы с сестрой ездили в летний лагерь. Там мы были без родителей целых 18 дней. Так как я там была не первый раз, то особо и не скучала, а вот Алиса, пока привыкла, скучала. В лагере я приобрела новых друзей. Каждый день были разные мероприятия. Больше всего мне понравился кружок «Очумелые ручки», где я смастерила много сувениров.

В лагере мы ездили в аквапарк, катались на квадроциклах, играли в лазертаг, участвовали в родео, проходили разные квесты. Вожатые у нас очень позитивные и добрые. Когда родители нас забирали, то мы заехали в Минск в торговый центр. Там мы прикупили одежду к школе, сходили в «МакДональдс» и поразвлекались в скаут парке. Это лето было самое яркое в моей жизни".

«Следующее лето я бы хотела провести более ярко и насыщенно»

«Здравствуйте. Меня зовут Елизавета Карпеева. Мне 11 лет. Я учусь в 6-м классе Бокшицкой средней школы.

Я, как и все мои друзья, обожаю лето. Поэтому большую часть времени провела с ними. Мы катались на велосипедах, самокатах, играли в различные игры, ходили друг к другу в гости.

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В начале лета я ездила отдыхать в санаторий «Пуховичи». Там я познакомилась с большим количеством новых друзей. Мы очень весело проводили время. Посещали лазерные шоу и выступление людей с мыльными пузырями.

В середине лета вместе со свой сестрой я поехала в деревню к бабушке. Там мы посещали местный Дом культуры, где я принимала участие в различных выступлениях. Это занятие мне очень нравится, поэтому я с большим удовольствием ходила на все репетиции.

В конце лета я уехала домой для сбора и подготовки к школе. Следующее лето я бы хотела провести более ярко и насыщенно. Я хотела бы посетить аквапарк".

«Вспоминаем моменты и начинаем захлёбываться слезами от смеха».

«Меня зовут Даша Нечай. Я перехожу в 11-й класс гимназии № 2.

Лето, в принципе, выдалось «бомбическое». Половину лета провела у бабушки в деревне. Никакой суеты, никаких проблем, мало автомобилей, чистота и красота вокруг. Пахала днями на огороде. Не работа, а сказка, сказала моя бабушка. Может быть, это и лучше, чем тусоваться где-то в подворотне…

Посетила санаторий «Чайка». Такое себе, если честно. Очень далеко, да и процедуры не «вау». Читаю много книг.

Слетала в Турцию с мамой. Всё бы ничего, если бы нас не хотели заселить в сарай вместо отеля. А турки вообще отпад. Только и провожали взглядом. Море чистое, но много острых камней, все ноги себе порезали.

Отмечали день рождения подруги в Минске. Праздновали «на хате». Было весело.

Провожу много времени до сих пор со своей лучшей подругой. И поверьте, есть что вспомнить. С ней не заскучать. Готовились вместе к школе, 11 класс всё-таки. Постоянно вспоминаем моменты и просто начинаем захлёбываться слезами от смеха. В общем, обычное лето, ничего особенного".