Фотографии и истории знакомства девяти слуцких пар.

Евгений и Ольга Хворовы

Молодожёны познакомились в городском парке, когда гуляли в компании общих друзей. С того момента прошло больше пяти лет.

Предложение Евгений сделал в Солигорске, куда они с Ольгой приехали отдохнуть. «Я вначале не поверила, наверное, полчаса была в ступоре. Думала, шутит, но оказалось, что нет. Потом я всё осознала и, конечно же, ответила: «Да!».

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Андрей и Ангелина Евстегнеевы

Будущие супруги познакомились около двух лет назад в интернете. Первое свидание в реальности прошло в парке. После него молодожёны и начали встречаться.

Предложение Андрей сделал три месяца назад. Он подарил Ангелине букет цветов, кольцо и попросил выйти за него замуж. Ангелина ответила: «Да!».

Егор и Виктория Фрейдак

Молодожёны познакомились в Instagram. После непродолжительной переписки Егор пригласил Викторию на свидание. Они сходили в кино, посидели в кафе и решили продолжить отношения.

Предложение Егор сделал с большим букетом роз и кольцом, которое спрятал в киндер-сюрприз. Виктория, не раздумывая, согласилась.

Сергей и Татьяна Карака

Молодые люди познакомились в Гомеле. В тот вечер Сергей вышел на прогулку с другом, Татьяна была с подругами. Компании познакомились, обменялись телефонами. Вскоре Сергей перезвонил и предложил Татьяне сходить в кино. Так начались их отношения.

Предложение жених сделал в Минске с букетом цветов и кольцом. «Я заплакала, разволновалась, но всё-таки ответила: «Да», — рассказывает Татьяна.

Дмитрий и Екатерина Альферович

Молодожёны познакомились около года назад. Дмитрий служил в армии и как раз был в Слуцке в отпуске. Конечно же, встретился с друзьями, и в этой большой компании увидел незнакомую девушку. Это была Екатерина. После службы в армии молодые люди стали встречаться.

Предложение Дмитрий сделал в домашней обстановке. «Мы поднимали вопрос бракосочетания, но я не думала, что Дима так быстро решится на этот шаг. Тем не менее я ответила: «Да», — рассказывает невеста.

Артём и Дарья Шабановы

Будущие супруги учились в Минском энергетическом колледже и были знакомы более восьми лет. «Но вначале мы сходили в кино, а потом начали встречаться», — рассказывает Дарья.

Предложение Артём сделал с букетом цветов и кольцом. «Я ожидала этого, поэтому большой неожиданности не было, всё-таки столько лет встречались», — рассказывает невеста.

Медовый месяц молодожёны планируют провести в Питере или в Египте.

Денис и Валерия Самохины

Валерия работала в музыкальной школе в Лучниках и вела уроки у сестёр Дениса. «Однажды я привёл к ней на занятия свою сестру, мы познакомились, потом начали встречаться», — рассказывает жених.

Предложение Денис сделал после того, как Валерия вернулась с сессии. «Я подготовился, купил кольцо и сделал предложение», — рассказывает Денис.

А медовый месяц молодожёны провели раньше свадьбы — съездили в Грузию. Как говорят супруги, «просто так получилось».

Артём и Диана Брезовские

Молодожёны знакомы со школьных лет, а встречаться начали спустя полгода после выпускного вечера.

Предложение Артём сделал около ЗАГСа на Новый год. Он выложил из лепестков роз сердечко, из свечей выстроил дорожку и предложил Диане выйти за него замуж. Девушка ответила: «Да!».

Медовый месяц супруги планируют провести в Турции.

Евгений и Ирина Лабкович

Молодожёны познакомились в Instagram два года назад. На первое свидание Евгений пригласил Ирину на прогулку по набережной, после которой они зашли в кафе поесть суши.

Спустя два месяца отношений Евгений предложил Ирине переехать к нему в Минск.

Предложение жених сделал на годовщину отношений. Евгений с букетом роз и кольцом встал на колено и предложил Ирине выйти за него замуж. «Я, как всегда, расплакалась, но по итогу согласилась», — рассказывает невеста.