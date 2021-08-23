Фотографии и истории знакомства девяти слуцких пар.
Евгений и Ольга ХворовыМолодожёны познакомились в городском парке, когда гуляли в компании общих друзей. С того момента прошло больше пяти лет.
Предложение Евгений сделал в Солигорске, куда они с Ольгой приехали отдохнуть. «Я вначале не поверила, наверное, полчаса была в ступоре. Думала, шутит, но оказалось, что нет. Потом я всё осознала и, конечно же, ответила: «Да!».
Андрей и Ангелина Евстегнеевы
Будущие супруги познакомились около двух лет назад в интернете. Первое свидание в реальности прошло в парке. После него молодожёны и начали встречаться.
Предложение Андрей сделал три месяца назад. Он подарил Ангелине букет цветов, кольцо и попросил выйти за него замуж. Ангелина ответила: «Да!».
Егор и Виктория Фрейдак
Молодожёны познакомились в Instagram. После непродолжительной переписки Егор пригласил Викторию на свидание. Они сходили в кино, посидели в кафе и решили продолжить отношения.
Предложение Егор сделал с большим букетом роз и кольцом, которое спрятал в киндер-сюрприз. Виктория, не раздумывая, согласилась.
Сергей и Татьяна Карака
Молодые люди познакомились в Гомеле. В тот вечер Сергей вышел на прогулку с другом, Татьяна была с подругами. Компании познакомились, обменялись телефонами. Вскоре Сергей перезвонил и предложил Татьяне сходить в кино. Так начались их отношения.
Предложение жених сделал в Минске с букетом цветов и кольцом. «Я заплакала, разволновалась, но всё-таки ответила: «Да», — рассказывает Татьяна.
Дмитрий и Екатерина Альферович
Молодожёны познакомились около года назад. Дмитрий служил в армии и как раз был в Слуцке в отпуске. Конечно же, встретился с друзьями, и в этой большой компании увидел незнакомую девушку. Это была Екатерина. После службы в армии молодые люди стали встречаться.
Предложение Дмитрий сделал в домашней обстановке. «Мы поднимали вопрос бракосочетания, но я не думала, что Дима так быстро решится на этот шаг. Тем не менее я ответила: «Да», — рассказывает невеста.
Артём и Дарья Шабановы
Будущие супруги учились в Минском энергетическом колледже и были знакомы более восьми лет. «Но вначале мы сходили в кино, а потом начали встречаться», — рассказывает Дарья.
Предложение Артём сделал с букетом цветов и кольцом. «Я ожидала этого, поэтому большой неожиданности не было, всё-таки столько лет встречались», — рассказывает невеста.
Медовый месяц молодожёны планируют провести в Питере или в Египте.
Денис и Валерия Самохины
Валерия работала в музыкальной школе в Лучниках и вела уроки у сестёр Дениса. «Однажды я привёл к ней на занятия свою сестру, мы познакомились, потом начали встречаться», — рассказывает жених.
Предложение Денис сделал после того, как Валерия вернулась с сессии. «Я подготовился, купил кольцо и сделал предложение», — рассказывает Денис.
А медовый месяц молодожёны провели раньше свадьбы — съездили в Грузию. Как говорят супруги, «просто так получилось».
Артём и Диана Брезовские
Молодожёны знакомы со школьных лет, а встречаться начали спустя полгода после выпускного вечера.
Предложение Артём сделал около ЗАГСа на Новый год. Он выложил из лепестков роз сердечко, из свечей выстроил дорожку и предложил Диане выйти за него замуж. Девушка ответила: «Да!».
Медовый месяц супруги планируют провести в Турции.
Евгений и Ирина Лабкович
Молодожёны познакомились в Instagram два года назад. На первое свидание Евгений пригласил Ирину на прогулку по набережной, после которой они зашли в кафе поесть суши.
Спустя два месяца отношений Евгений предложил Ирине переехать к нему в Минск.
Предложение жених сделал на годовщину отношений. Евгений с букетом роз и кольцом встал на колено и предложил Ирине выйти за него замуж. «Я, как всегда, расплакалась, но по итогу согласилась», — рассказывает невеста.