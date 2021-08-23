«Хочется, чтобы искусство наших бабушек не умерло, продолжало развиваться». В Старых Дорогах прошёл праздник ткачества

В субботу, 21 августа, в Старых Дорогах прошёл праздник-конкурс по ткачеству «Матчыны кросны». На главных улицах города разместились ткацкие городки с мастерицами в вышиванках самого разного возраста. Творческое состязание собрало более 70 участников, пишет МЛЫН.BY.

Праздник открыло шествие «Парад ручнiкоў», в ходе которого каждая из делегаций представила тканные изделия, характерные для своего региона. Такая особенность важна, ведь конкурс направлен на сохранение и возрождение традиций народного ткачества Беларуси.

— Народная культура нам помогает ощутить свою связь с историей, перенять традиции наших предков. Ткачество, безусловно, будет жить и развиваться, благодаря таким мастерам, которые участвуют сегодня в нашем празднике, — сказал на торжественной церемонии открытия конкурса председатель Стародорожского районного Совета.

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Гостям праздника показывали, как в течение всего трёх часов рождаются рукотворные вещи — полотенца, салфетки, пояса. Именно столько времени было дано представителям каждой делегации на создание рукотворного тканного произведения в своей особенной технике. Владение различными техниками ткачества и художественный уровень исполнения оценивало профессиональное жюри, которое возглавил профессор Евгений Сахута, доктор искусствоведения.

— Праздник «Матчыны кросны» стал брендом Стародорожского района. С каждым годом растёт количество его участников. В этот раз половина, а, может, даже и больше — юные конкурсанты. А раз есть молодежь, значит, наши традиции будут жить. Ведь одна из главных целей праздника — поддержание и развитие традиционных ремёсел и включение их в современный культурный контекст, — отметил Евгений Сахута.

Наталья Матусевич, заведующая Квасыничским центром ремесел Слуцкого района, также подчеркнула важность и значимость таких праздников:

— Когда занимаешься таким творчеством, то просто отдыхает душа. Хочется, чтобы искусство наших бабушек не умерло, продолжало развиваться, хочется показать и передать его детям. Мы стараемся устраивать мастер-классы для детей, чтобы они пробовали делать своими руками простые пояса. В программе праздника также состоялись историческая выставка, мастер-класс па ткачеству и плетению поясов, ярмарка изделий ремесленников, интерактивные площадки «Свадебный рушник», «Планета кукол», дефиле в национальных костюмах и флешмоб «Венок красоты».

Видео: Стародорожский / YouTube