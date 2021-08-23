Площадку у Дома культуры в Лучниках, где проходят разные праздники и мероприятия, украшают голубые ели. Высокие, красивые! Но напала на них какая-то болезнь — они начали сохнуть, «портиться». Две почти совсем пропали.

Я позвонила в сельский совет, чтобы приняли меры. А там мне ответили, что эта территория относится к ЖКХ. Я позвонила в службу 115. Там выслушали и ответили: «Хорошо, посмотрим». Прошло две недели, никто не пришёл. Снова набрала 115, а они отвечают: «У нас такой заявки нет». Почему нет? У них же ведётся запись разговоров. Я им снова объяснила, что ели сохнут, нужно принимать меры. Ещё год — и ничего не останется! Может, клещ их ест или что… Нужен специалист. Пока погибли две ели, но если это болезнь и ничего не делать, то погибнут все. Они мне говорят: «Обращайтесь в сельсовет!» А зачем мне снова туда звонить, если они уже ответили, что территорию обслуживает ЖКХ.

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Мне настолько жалко смотреть, как гибнут прекрасные деревья! Я больше месяца пытаюсь добиться, чтобы приняли меры. Почему дела никому нет?!

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