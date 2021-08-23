Чехова, Ивановского и «стоматология»… Каковы шансы, что в крупный район Слуцка вовремя дадут горячую воду

Запуск котельной № 2 перенесли на четверг, 26 августа. До этого времени не будет горячей воды в районе улиц Чехова, 14 Партизан и Ленина (дома 213−231). «Кур'ер» спросил у начальника котельного производства, с чем связан перенос и каковы шансы, что воду в четверг всё-таки дадут.

Юрий Лукашевич, начальник котельного производства Слуцкого ЖКХ, рассказал, что запуск котельной перенесли на 26 августа, так как устанавливают новое оборудование и прокладывают трубы теплотрассы большего диаметра. Это связано с тем, что в микрорайоне «Чехова» строится много новых домов и им должно хватать воды.

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Также, по словам Юрия Викторовича, работники ЖКХ делают всё возможное, чтобы горячая вода в зоне обслуживания котельной появилась 26 августа. И предпосылок к тому, что этот срок сорвётся, нет.