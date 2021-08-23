Мужчины зарабатывают больше, а женщины рожают реже: что говорит о жителях Беларуси гендерная статистика

Не так давно Национальный статистический комитет Беларуси запустил новый портал — «Гендерная статистика». Это статистика о положении мужчин и женщин в самых разных сферах: получение образования, доступность здравоохранения, распределение семейных обязанностей, воспитание детей. Многие данные Белстат приводит в динамике, по годам. «Комсомольская правда» посмотрела, как изменились портреты среднего белоруса и средней белоруски за последние годы.

Стали позже создавать семьи и рожать первого ребёнка

К браку и мужчины, и женщины в нашей стране подходят достаточно ответственно. В 2020 году средний белорус впервые женился в возрасте 28,4 года, а белоруска выходила замуж в 26,2 года. Ещё в 2011 году эти показатели составляли 26,6 и 24,5 года соответственно. Правда, численность населения, состоящего в браке, постепенно уменьшается. Так, если в 1999 году в браке состояло около 4 млн 370 тыс. женщин и чуть более 3 млн 710 тыс. мужчин, то к 2019 году их количество сократилось до 4 млн 286 тыс. женщин и 3 млн 533 тыс. мужчин. За последние годы увеличился и средний возраст белорусок, которые впервые становятся мамами. Смотрите сами: ещё в 2010 году этот показатель составлял 24,9 года, а в 2019-м — уже 26,8. Интересен и ещё один момент: почти вдвое сократился коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15 — 19 лет. По данным статистики, в 2010 году на 1000 человек таких случаев было 20,8, к 2019 году — 10,7.

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Почти каждый второй житель Минска — с высшим образованием

33,6% белорусов, то есть каждый третий, имеет высшее образование. Самый образованный город страны — Минск: здесь доля населения в возрасте от 25 до 49 лет с высшим образованием составила рекордные 45%. Среди регионов в этом вопросе лидером является Брестская область — вышку там имеют 36,3% жителей. В отстающих — Гомельская и Могилёвская области, где показатели — 28,5% и 27,1%, соответственно. Любопытный факт: по данным за 2019 год, высшее образование имели 39% женщин и 27,8% мужчин. Но за 20 лет мы совершенно точно стали более образованными: в 1999 году цифры были гораздо ниже. Тогда дипломом о высшем образовании могли похвастаться 21,7% женщин и 18,1% мужчин.

Подсчитали статистики и долю молодёжи (от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков. В 2020 году среди парней таких было 7,8, среди девушек — 5,8% (в 2015 году показатели составляли 8,6% и 7,6%).

Каждый четвёртый белорус занимается спортом

Спортом и физическими упражнениями белорусы, конечно, занимаются, но не так активно, как могли бы. В 2020 году доля тех, кто регулярно говорит спорту да, составила 28%. Статистики констатируют и ещё один тренд: если в 2011 году спортом занимались примерно равное количество женщин (23,7%) и мужчин (23,6%), то к 2020 году количество женщин выросло сразу до 29,5%, мужчин — только до 26%. Если любовь к физнагрузкам только возрастает, то привязанность к табаку и сигаретам постепенно снижается. Но есть нюанс: женщины за последние годы стали курить больше. В 2011 году количество курящих женщин составляло 9,6%, мужчин — 50,5%, а в 2020 году цифры изменись — 9,9% и 42,3%. Ещё для белорусов всё острее становится проблема лишнего веса: если доля женщин и мужчин, страдающих ожирением в 2011 году составляла 25% и 15,3%, то по итогам 2020 года цифры выросли: женщины — 30,1%, мужчины — 19,8%.

Болеть венерическими заболеваниями стали меньше

В 2011-м в среднем (для обоих полов) фиксировалось 46,2 случая на 100 тысяч человек населения. В 2020 году этот показатель существенно уменьшился — до 15,1 случая. При этом мужчины болеют названной категорией болезнями в два раза чаще женщин: 20,5 и 10,4 случая на 100 тысяч человек соответственно. В целом же 26,3% мужчин и 35,3% женщин оценивают состояние своего здоровья как хорошее, удовлетворительно себя чувствуют 63,9% мужчин и 58% женщин. Самые распространённые причины смерти в Беларуси — болезни сердца, главным образом ишемическая, и недуги системы кровообращения.

Доля женщин-руководителей в Беларуси — 47,8%

Определили в Белстате и «баланс прав и возможностей женщин и мужчин на всех уровнях политической, экономической и социальной жизни». Почти половина — 47,8% - всех руководителей и их заместителей в республике — женщины. В Национальном собрании дам — 34,7%, в Палате представителей и того больше — 40% (данные за 2020 год). А среди государственных служащих женщины очевидным образом преобладают: в 2019 году их было 68,6%. Есть и другие говорящие сами за себя показатели: доля женщин среди ректоров вузов — 13,7% (2020 год), среди послов — всего 3,4%, среди членов Правления Нацбанка — 22,2%. А вот судебный корпус Беларуси имеет женское лицо: в 2020 году 60,6% судей — женщины.

Мужчины в Беларуси зарабатывают больше женщин

Например, в 2019 году часовой заработок белоруса составил в среднем 6,5 рубля, белоруски получали несколько меньше: 4 рубля 90 копеек. При этом в вопросах, как заработанное потратить, мужчины и женщины чаще всего договариваются и ищут баланс: только 22,1% белорусок самостоятельно принимают решение о распоряжении финансами. Если вопрос касается совершения крупных покупок, то его самостоятельно в семье решают 10,4% женщин. А вот повседневные покупки — на плечах женщин, 73,5% занимаются этим без совещаний со своими половинами. Отметим и ещё один момент: соотношение времени, затрачиваемого женщинами и мужчинами на ведение домашнего хозяйства (так называемый неоплачиваемый труд) составляет 70,7% и 29,3% соответственно.