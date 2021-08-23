Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм в слуцком агрогородке Гацук

В воскресенье, 22 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, управляющий Слуцкой епархией, освятил храм святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких в агрогородке Гацук.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Слуцкой епархии, благочинный Слуцкого церковного округа, настоятель прихода Михайловского кафедрального собора города Слуцка протоиерей Игорь Штепа; благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов; настоятель приходов храма праведной Софии Слуцкой агрогородка Вежи Слуцкого района, храма Преображения Господня деревни Гольчичи Слуцкого района, храма праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких агрогородка Гацук иеромонах Серафим (Павлюченко); иеромонах Николай (Есоян). Диаконский чин возглавил протодиакон Игорь Мартыс. Богослужебные песнопения исполнил хор «Всехсвятский» под управлением Дмитрия Токмакова.

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По окончании чина освящения храма владыка экзарх объяснил молящимся смысл совершаемых священнодействий, после чего началась праздничная Божественная литургия. Во время богослужения были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира белорусскому народу и о прекращении распространения вредоносного поветрия.

На малом входе Патриарший экзарх во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви наградил иеромонаха Серафима (Павлюченко) правом ношения наперсного креста золотого цвета. Проповедь перед причастием произнес иеромонах Николай (Есоян).

По завершении богослужения митрополит Вениамин обратился к присутствующим со словом назидания, в котором сердечно поблагодарил всех, кто внес вклад в благоукрашение новопостроенного храма. Строителям и благоукрасителям, активным приходским труженикам были вручены награды Белорусской Православной Церкви. Всем служащим в храме и прихожанам архипастырь пожелал благословенных успехов во всяком деле. В завершение Патриарший Экзарх поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал верующим архипастырское благословение.