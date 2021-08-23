День шахтёра, работников статистики, туалетной бумаги и праздник пролетающих облаков… Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

23 августа — День работников государственной статистики в Беларуси. Ещё в 1920 году Военно-революционный комитет Беларуси принял постановление о создании Центрального статистического бюро. В 1994 году бюро было преобразовано в Министерство статистики и анализа. Статистика служит основой для многих правительственных решений. Статистические данные, собранные в ходе обследований и переписей, отражаются на ходе планирования, связанного со школами, больницами, дорогами и многим другим.

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24 августа — День валяния в стоге сена. Те, кому посчастливилось жить в сельской местности, могут вдоволь поваляться на копне сена (если только это не чужая собственность), надышаться ароматом высушенной травы и помечтать о жизни. А остальным придётся отправляться за город, чтобы «остановить» стремительную карусель жизни на несколько минут и воссоединиться с природой. Положительный эффект от такого валяния перевешивает всякие неудобства (колющиеся в разные части тела соломинки и ползающая живность).

25 августа — День лазанья по деревьям. Кто учредил такой день — неизвестно. И если кому-то не повезло с этим раньше, то есть отличный повод исправить ситуацию. К слову сказать, такая забава положительно влияет на физическую форму: развивает мускулатуру, учит удерживать равновесие, развивает ловкость.

26 августа — День туалетной бумаги. Туалетную бумагу изобрёл Джозеф Гайетти в 1857 году. Её начали продавать под названием «терапевтическая лечебная бумага». Она была пропитана соком алоэ и предназначалась для лечения от геморроя. Но право считаться «родителями» туалетной бумаги у американцев оспаривают китайцы, датируя её появление 1383 годом. Интересный факт: во время Второй мировой войны американцы напечатали на ней портрет Гитлера. Инициатива была продолжена. В разные периоды на туалетной бумаге появлялись портреты разных политиков и чиновников с нечистой совестью и грязными делами.

27 августа — Праздник пролетающих облаков. Это повод остановиться на мгновение и понаблюдать за красотой неба. Созерцание неподвластной времени картины плывущих облаков доставляет колоссальное удовольствие и даёт психологическую разгрузку. Это одна из форм медитации. Можно фантазировать, мечтать, находя в красотах неба особые знамения.

28 августа — Международная ночь летучих мышей. Сам праздник зародился в Европе, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране и развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают суеверный страх. Летучие мыши полезны, поскольку уничтожают вредных насекомых, которые днём ускользают от внимания птиц. Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения.

29 августа — День шахтёра. Ежегодно отмечают в последнее воскресение августа. В 2021 году праздник проходит 74 раз. Его суть — почтить труд работников горной промышленности и показать их вклад в экономику страны. Шахтёры — суеверные люди. Перед спуском в шахту они говорят: «С Богом!». Смену перед выходными называют не «последней», а «крайней», считая это плохой приметой.