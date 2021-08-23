В целом обстановка по коронавирусу спокойная, но уровень заболеваемости COVID-19 немного повышается. «По сравнению с началом августа чуть больше — в среднем 5−10 человек в сутки. Большого роста нет», — сказал «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

По его словам, в больнице не открывают новые «ковидные» отделения, потому что медики справляются теми силами, которые у них есть.

Реклама

Как проходит вакцинация против COVID-19

«Вакцинация идёт слабовато. Люди не хотят идти. Вакцины у нас предостаточно», — сказал главврач.

По статистике, среди взрослых случчан первой дозой привито 15,35%, второй — 13,52%. То есть полный курс вакцинации прошли 13,52%.

Сейчас в Слуцкой ЦРБ ожидают поставки китайской вакцины.

Есть ли в Слуцке дельта-штамм COVID-19

Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Кур'еру», что среди тех случаев COVID-19, которые отдавались на исследование, дельта-штамма не выявили. Типирование проводят только в тех случаях, когда наблюдается массовая заболеваемость либо быстрый одномоментный рост в каком-либо коллективе. Одиночные случаи или семейные очаги не исследуются на индийский штамм коронавируса.