В Слуцке нотариусы бесплатно проконсультируют родителей школьников

Нотариальная контора Слуцкого района 1 сентября проведёт акцию по бесплатному консультированию граждан, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования.

Акция приурочена ко Дню знаний.

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В течение рабочего дня граждане, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования, могут обратиться в нотариальную контору и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.