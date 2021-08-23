В среду в Слуцке резко похолодает. Какой будет погода до конца недели

По прогнозу Белгидромета, в понедельник и вторник, 23 и 24 августа, дневная температура будет держаться на уровне +18.+23°C. В среду, 25 августа, похолодает до +13.+15°C. Возможны дожди. Во второй половине неделе потеплее.

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