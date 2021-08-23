«В сердцах бросил в экран телевизора чашку чая». Случчанин про ТВ-рекламу

Речь пойдёт о телерекламе, о которой уже писал не раз. И не только я.

Хотелось бы посмотреть на того, кто утверждает, что рекламируемый корм для домашних животных лучше прежнего. Показали бы, как он его пробует. Надоело смотреть на косоглазого Феникса, на кота Бориса и др. А чего стоит реклама всевозможных сортов кофе? Неужели без него жизнь не жизнь?

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Ну можно было бы смотреть на умную, нужную рекламу, а не на непонятную, бестолковую, глупую. И то, на отдельно выделенном канале. Слышал, что сосед моего бывшего сотрудника в сердцах бросил в экран телевизора чашку чая. Он тоже утверждает, что реклама занимает около 1/3 выделенного для просмотра интересного фильма времени. И замечено, что чем интереснее передача, тем длиннее реклама.

Снова пишу по просьбе телезрителей, но, наверное, снова не туда. Извините, а куда? Подскажите!

С уважением, А. Рябцев.

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