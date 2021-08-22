Что тут в Слуцке… Рассказываем про местные новости, 22 августа

Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

о ситуации с таксистами «Яндекс Go»;

про случчанку, которая лишилась 1500 рублей;

про то, что в самой крупной части Слуцка горячей воды ещё не будет несколько дней;

про недавно вышедшего на волю парня, который выпил, ему «снесло крышу» и он ночью разбудил весь микрорайон.

Видео: Алесь Достанко

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ПИШИТЕ. Это видео появилось, потому что от подписчиков были просьбы попробовать формат пересказа новостей через видео. Вот пилотная версия. Как вам? Пишите свои отзывы в комментариях к ролику на YouTube или нам на почту: info@kurjer.info