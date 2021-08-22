«Отвлекитесь от закаток хотя бы на день!» Пенсионерка из Слуцка рассказала, как устроила себе отдых одного дня в Солигорске

Все мои знакомые сейчас заняты одним — закатки, заготовки! Никуда не выманить. Я делаю запасы, но без свежих впечатлений не могу. Есть силы и интерес к жизни, правда, размер пенсии не даёт широких возможностей… Не то, что в развитых странах. Но, как говорится, было бы желание. Вот так я отложила на день домашние дела и решила съездить в ближайший к Слуцку город — Солигорск.

В интернете изучила карту, нашла интересные для меня места. Посмотрела в режиме онлайн расписание поездов и поехала на вокзал. Первая неожиданность — выбранного рейса не оказалось. Хорошо, что подсказала женщина, которая часто ездит в Солигорск. Она мне объяснила, как «выгоднее» поехать туда и обратно. Поезд выходит из Слуцка в 11.00, а назад из Солигорска в 17.19.

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Познакомились. Светлана тоже живёт только на пенсию в 460 рублей, как и я. Хотела продолжать работать, но выдавили молодые коллеги, которые постоянно тыкали на её возраст. Схожие проблемы. Вот так я приобрела интересное знакомство. Договорились, что будем бороться с эйджистами и саморазвиваться. Один из путей — путешествия. Пока ехали в Солигорск, наметили план. Моя спутница рассказала, как пройти в город, как сориентироваться и что важно — где есть общественные туалеты. В Солигорске я очень давно не была. Но разобраться там несложно: планировка улиц простая. Сначала пошла в краеведческий музей. Сейчас он на ремонте, но я уговорила, и меня пропустили.

Музей поразил меня внутренней планировкой — напоминает штреки в шахте. Сейчас там готовится выставка с интерактивными элементами. Больше всего понравилось собрание предметов этнографии. Здесь много предметов быта дореволюционной и советской эпох.

Билет для взрослого стоит 2 рубля, а для школьника — 1 рубль. Один раз в месяц — первый вторник — посетить музей можно бесплатно.

Потом прошлась по улице Ленина. Много уличных скульптур, сфотографировала. Удивилась, что в Солигорске люди 70+ собираются в центре города в скверах. Аккуратно одеты, причёсаны. Общаются друг с другом.

Зашла в книжный магазин. Там много учебной литературы. В Слуцке не такой широкий выбор.

В фирменном бутике фабрики «Свитанок» купила обновки себе и мужу. Продавец оказалась образцом культуры обслуживания. Даже посоветовала мне, что мороженое подешевле есть в магазине «Петруха» напротив.

Все солигорчане, к которым я обращалась, объясняли подробно, как и куда пройти. Пешком дошла до водохранилища.

Вернулась. Понаблюдала, как девочки купаются в фонтане около офисного здания «Беларуськалия».

Походила по улицам. Общепита в городе достаточно. Поела в кафе «Рамонак». Всё вкусно и красиво. Помещение оформлено со вкусом.

Прогулялась по «Парку 4-х стихий». Посидела на креативных скамейках. Около спортивно-оздоровительного комплекса мальчик Миша предложил меня сфотографировать рядом с кротом-хоккеистом. Джентльмен растёт.

К шести часам вечера вернулась в Слуцк. Этот день меня встряхнул и осчастливил новыми впечатлениями и приятными знакомствами. Решила, что буду выбираться в ближайшие места регулярно. Это совсем недорого. На дорогу я потратила 3 рубля, обед — 5 рублей, а если взять еду с собой, то уйдёт и того меньше. На обновки себе и мужу потратила 40 рублей, ну это уже дело каждого.

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