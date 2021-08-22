Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Валерия Лагун, Валерия Неронская
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Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)
Фото: Валерия Неронская

В воскресенье, 22 августа, на городском стадионе Слуцка спортивный клуб «Триумф» провёл открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Среди дисциплин: отжимания, подтягивания, бег, планка, прыжки на скакалке.
В соревнованиях приняли участие более 100 юных случчан в возрасте от 6 до 17 лет. Некоторые ребята взяли по два-три I места в разных номинациях.

По словам Павла Гончаренко, создателя клуба «Триумф», мероприятие состоялось благодаря огромной поддержке двух случчан — Сергея Грабовского и Дениса Кирилова.

Смотрите подборку фото и два коротких видео с мероприятия.

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Видео: Валерия Неронская

Видео: Валерия Лагун

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)
Фотографии: Валерия Неронская
Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)