Более 100 юных спортсменов… Слуцкий клуб «Триумф» провёл соревнования на городском стадионе (фото, видео)

В воскресенье, 22 августа, на городском стадионе Слуцка спортивный клуб «Триумф» провёл открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Среди дисциплин: отжимания, подтягивания, бег, планка, прыжки на скакалке.

В соревнованиях приняли участие более 100 юных случчан в возрасте от 6 до 17 лет. Некоторые ребята взяли по два-три I места в разных номинациях.

По словам Павла Гончаренко, создателя клуба «Триумф», мероприятие состоялось благодаря огромной поддержке двух случчан — Сергея Грабовского и Дениса Кирилова.

Смотрите подборку фото и два коротких видео с мероприятия.

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Видео: Валерия Неронская

Видео: Валерия Лагун