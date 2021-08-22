Топ-3 интересных факта о слуцком мёде. Рассказывает пасечник

Александр Курильчик — один из немногих случчан, кто на своём городском подворье имеет пасеку. В его пчелином «городке» около 20 ульев. Пасечник рассказал три интересных факта о слуцком мёде.

1. Какой мёд собирают слуцкие пчёлы?

Если пасека стационарная и её не вывозить в поля и леса, то пчёлы приносят мёд с определённых медоносов. Первым в ульи закладывается мёд из садов. Второй на очереди — рапсовый или садово-рапсовый. Далее слуцкие пчёлы собирают мёд с цветущих малины, крушины, клеверов. Потом начинается цветение липы и кипрея (иван-чай). Последний медосбор в сезоне — с вереска.

Гречишный мёд в чистом виде на Случчине собрать сложно, потому что гречиху в нашем районе выращивают мало.

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2. Сколько хранится мёд? Как правильно его хранить?

Археологи находили мёд, которому было 1000 и более лет, и он находился в прекрасном состоянии. Так что качественный мёд хранится долго. А лучше всего его хранить в стеклянной или деревянной таре в тёмном месте — при температуре от -6 до +20 градусов. Если мёд будет долгое время храниться при температуре выше +20, он потеряет многие полезные витамины. Низкие температуры (ниже 0) не ухудшают качество мёда — он лишь затвердевает и становится замороженным.

3. Как отличить хороший мёд от некачествен­ного?

Можно взять немного мёда, налить его на блюдечко. Туда же влить немного воды и начать вращать тарелку по кругу. Хороший натуральный мёд начнёт выкладываться в текстуру, напоминающую соты. Некоторые называют это свойство генетической памятью мёда.

Есть и другие способы проверки. Опустите кусочек хлеба в мёд на 10−12 минут. Если он размякнет, значит, вы купили сахарный сироп, а в натуральном мёде хлеб затвердеет. Разбавленный водой мёд образует жидкие пятна на листе бумаги или протечёт, а вот хороший продукт будет лежать без изменений. В мёде хорошего качества всего 20% воды.

РАНЕЕ. Пасечник из Слуцка рассказал о пчёлах, правильном мёде и сколько его можно хранить. Репортаж Александра Бранкевича (видео)