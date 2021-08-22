Слуцкие пояса, ГДК, свежий хлеб и Валик, 40 лет отсидевший в лагерях… «Ирландский Партизан» снова приезжал в Слуцк

Спустя год ирландец Найл Доэрти (Niall Doherty), который ведёт блог «Ирландский Партизан» (Irish Partizan /YouTube), снова вернулся в Слуцк. Видео о своей поездке он опубликовал в субботу, 21 августа.

Путешественник Найл Доэрти объяснил, почему посетил город во второй раз: один из его подписчиков в комментариях написал: вы и то место не посетили, и другое. Например, музей фабрики «Слуцкие пояса». «Я говорю: ок, я вернусь», — сказал блогер на видео.

Реклама

Местным помощником и переводчиком для «Ирландского Партизана» стала случчанка, YouTube-блогер Алина Харисова (выпускница гимназии № 1).

Судя по видео, гостю Слуцка удалось посетить «Слуцкие пояса», он также купил мини-копию знаменитого артефакта. В прошлый раз он не смог зайти в музей из-за ограничений, связанных с пандемией.

Также иностранец заглянул в Слуцкий ГДК, где ему гостеприимно разрешили осмотреть интерьеры холла и зрительного зала.

После он встретил на улице некоего Валика, которому 65 лет и из них 40 тот отсидел в лагерях. «И чувствую себя прекрасно», — сказал прохожий, пожелал гостю города в первую очередь здоровья, а потом удачи.

Также Найл Доэрти зашёл в магазин возле Слуцкого КХП, где купил свежайший слуцкий хлеб — за 1 рубль 26 копеек (в пересчёте — 35 евроцентов).

Гость города весь день гулял, ходил по магазинам и кафе, а закончил свой видео-отчёт уже вечером возле памятника «товарищу Ленину».

Судя по комментариям к видео, его подписчикам понравился Слуцк. Сам Найл Доэрти в ответах советовал землякам посетить Беларусь «к счастью, никаких запретов, паспортов на вакцины».

«Дом культуры похож на кинотеатр Showcase в Уолсолле. Сейчас он закрыт навсегда из-за пивного кризиса в Мексике. Приятные пояса, хлеб и подписчик. Мне нужно получить несколько советов по фитнесу от этого старого парня», — написал ещё один подписчик.

РАНЕЕ. Пояса, футбол и движущиеся статуи… «Ирландский партизан» побывал в Слуцке. Как оказалось, Найл Доэрти хорошо осведомлён не только об истории города. Несколькими основными фактами он поделился в сюжете. Более того, он рассказал и о деталях из жизни Слуцка, которые знают, как правило, только случчане.