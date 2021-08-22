Некоторые дети встретят 1 сентября в частных учебных заведениях с уроками программирования и видеоблогинга, фитнес-инструкторами и шеф-поварами, модным ремонтом и шокирующими кого-то ценами. Onliner поговорил с родителями, которые сделали выбор в пользу таких школ.

«Никаких сборов и конфликтов в чатах». Как устроена самая дорогая частная школа

Средний ценник за месяц в частной школе находится в районе $ 400—500. Более высокая стоимость, как правило, предполагает кружки и другие активности. В некоторых школах стартовая цена не включает занятия в секциях и кружках, за них нужно доплачивать. Самый дорогой вариант по принципу «всё включено» обнаружился в гимназии Green Hill — € 790 в месяц. Вот там и попытаемся найти всю роскошь частных школ.

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Сын Натальи учится в Green Hill уже не первый год. Изучали разные варианты, в итоге остановились на этом. В частную школу пришли с учётом опыта старшего сына, когда в процессе учебы пришлось поменять три учебных заведения.

— В этой частной школе у детей есть свобода, но в то же время они хорошо понимают какие-то рамки. К ним уважительно относятся, с ними уважительно разговаривают, но есть границы, и дети хорошо их знают. Я ни разу не слышала, чтобы кто-то на детей орал. Это может быть чётко сформированное послание ребёнку от взрослого человека без повышения голоса, но не крик, — говорит о наболевшем Наталья. К сожалению, в других школах это можно было услышать. Я ждала старшего сына возле кабинета музыки, и у меня просто ноги подкосились, когда в классе заорал учитель. Я взрослый человек, и даже я испугалась.

И когда старший ребёнок переходил из начальных классов в старшие, в моём представлении первая четверть была адаптационной, чтобы привыкнуть к разным учителям. Но когда уже в первую четверть на первых уроках учителя, в том числе завучи и директор, которые преподавали, начинали ставить детям двойки и единицы… На мой взгляд, это никак не мотивирует и не стимулирует ребёнка к учёбе.

После такого опыта и случился Green Hill. Что там есть такого, чего нет в обычной школе? Сумма в € 790, которая обеспечивает пребывание ребёнка в школе с 9 до 19 часов с пятиразовым питанием (если нужно, обещают учитывать вегетарианство и другие запросы в плане еды).

— Это домашнее питание без сосисок и другой подобной еды. При этом есть ягоды, овощи, фрукты. Иногда с мужем смотрим меню и думаем: нас бы кто в течение дня успел так покормить. И если ребёнок что-то не ест, ему делают еду отдельно, не заставляют. Любит ребёнок овсянку на молоке — значит, сделают её. В меню появляются ягодные корзинки, мороженое, если зефир, то приготовленный там, а не покупной. Плюс у детей есть возможность иногда самим готовить под присмотром взрослых.

Школа находится в частном секторе в районе Севастопольского парка. Там проходят и сами уроки, и дополнительные кружки. Отдельно только бассейн, куда централизованно доставляют на автобусе. Для прогулок есть огороженная территория школы с видеонаблюдением, где ставят батуты, можно кататься на своем велосипеде.

— Кто не хочет на улицу, остаётся в школе и играет в настольные игры или что-то еще. Уроки, кружки, игры — ребёнок до 19 часов занят. Есть возможность ходить в школу на полдня, и мы попробовали так в первом классе, наверное, неделю походить. Но забирали ребёнка со слезами на глазах, он не хотел уходить. Иногда с другими родителями смеёмся, что, если бы в школе была ночная смена, они бы и на нее оставались.

Из особенностей учебного процесса: пять раз в неделю английский язык и пять раз математика. Кстати, упор на английский и математику популярен и в других частных заведениях.

— Есть рисование, театральная студия, плавание, скалодром, видеоблогинг, роботостроение, тайский бокс, шахматы. Домашнее задание тоже делается в школе, дома остаётся только, например, стих доучить, английский повторить.

В классах до 12 человек, то есть здесь больше возможностей для учителя индивидуально работать с ребёнком, замечать какие-то вещи. Это явно не класс с 30 учениками, где учителю приходится справляться с детьми разного уровня, характера, воспитания, что создаёт определённые сложности. Когда 12 учеников, это намного проще и учителю, и ребёнку.

Большой плюс в том, что, когда начиналась пандемия, школа предложила разные варианты для родителей с разной загруженностью. Потому что у нас, например, не было возможности, чтобы ребёнок один сидел дома и занимался на удалёнке. Поэтому у нас ребёнок ходил в школу. Учителя делали и удалённое обучение, и очное.

Дополнительных сборов в школе нет, к тому же не надо покупать никаких тетрадок, ручек и других канцтоваров. В классах все есть.

— Деньги ни на что не собираем. Если кто-то хочет поздравить учителя, он это делает, но никаких сборов, обязательных чатов и прочего нет. Единственное, что мы покупали ребёнку, — это планшет, он ходит с ним на роботостроение. Но всё остальное — детали, Lego — предоставляется школой.

Получается, что я ребёнка к школе не готовлю, мне не надо делать покупки к 1 сентября.

Покупаем только удобную для ребёнка одежду (школьной формы нет).

Есть чат с вопросами из разряда «Не ваша ли кофточка?», «Не ваши ли штанишки?», «Мой забыл задание по английскому, у кого есть?». Того, что было в обычной школе, нет: никто ни с кем не ругается, никто никому ничего не должен, просто заплатил деньги — и забыл про всё. Если у ребёнка день рождения, есть возможность в самой школе младшими классами собраться и поздравить его. Так проще, потому что все друзья в школе, и они отпразднуют вместе. В итоге ребёнок счастлив и у него много подарков. Школа явно может уместить больше детей, чем квартира.

А для родителей это минус отдельная статья расходов, иначе надо было бы что-то придумывать, собирать большой детский праздник.

Похоже, что как минимум для одной семьи картина обучения в частной гимназии выглядит вполне радужно.

— По крайней мере, у меня к этой школе нет вопросов, — говорит Наталья. — Можно ли отнести к минусам цену обучения? Да, она не маленькая. Но я ни разу не пожалела, что мы её платим. Когда цена не соответствует качеству, тогда её можно назвать завышенной. Когда всё соответствует, она не вызывает ощущения «это дорого, не хочется за это платить». Это даже дороже учёбы в вузе и видимая статья расходов, но от неё невозможно отказаться.

Спросили, не возникает ли сомнений в качестве образования и объективности оценок, раз школа заинтересована в учениках (и их деньгах).

— Оценка не может быть объективной. Она субъективная, потому что выставляется человеком другому человеку, это определённые рамки.

Мы особенно в часть с оценками не вникаем, потому что у нас скорее стоит задача, чтобы у ребёнка был интерес ходить в школу, узнавать что-то новое. И чтобы этот интерес не терялся.

Когда ребёнок ходил в сад, он был там три дня, а потом три недели болел. За два года учёбы в школе, наверное, болел только один день. Мотивация и заинтересованность ребёнка в учёбе сейчас значительно выше. И для меня это больший бонус, чем оценки. Оценки важны в последних классах перед выпуском. А в начальных классах, на мой взгляд, важны мотивация и интерес. У нас есть ещё младший ребёнок, и его мы тоже планируем отдавать в частную школу.

«Ребёнок не должен бояться». Ушли из гимназии в частную школу

У Марины тоже есть история про частную школу, но уже про Stembridge. Она тоже находится в Минске, тоже с дополнительными «плюшками», которых нет в обычной школе.

Стоит всё это удовольствие 14 900 рублей в год.

Переход был не очень радостным, из гимназии в частную школу ушли прямо среди первого учебного года.

— На предыдущем месте учёбы у меня было ощущение, как будто приводишь ребёнка в зону строгого режима, там сдаёшь, а потом тебе его выдают. Ребёнок больше интроверт, и в школе он начал просто чахнуть на глазах. Третью четверть окончил, ненавидя школу, называл её «проклятый дом». Был грустный, уставший, и мы поняли, что больше так продолжаться не может. Первые впечатления от новой школы были очень хорошие, потому что все наконец выдохнули и успокоились. Ребёнок снова превратился в ребёнка, быстро нашёл друзей. Адаптация прошла быстро, хотя школьный психолог говорила, что, возможно, это займёт больше времени, где-то полгода, потому что ребёнок тихий.

До перехода была возможность прийти на пробный урок. Марине условия понравились: классы до 16 человек, планировка со стеклянными перегородками, еду готовят в своей столовой. Уже в начальной школе начинаются информатика и скретч-программирование, и это подкупило ребёнка. Английский язык два раза в неделю, в гимназии его в начальной школе не было. Что ещё понравилось Марине, уже в начальной школе есть отдельные учителя по разным предметам.

— Есть чат класса, можно написать учительнице, она ответит и скажет спасибо за ваш вопрос. В прежней школе это было страшное дело: никому писать нельзя, всё только через родительский комитет. А тут оказалось, что можно общаться.

Привлекает творческий подход, который применяют, чтобы заинтересовать ребёнка. Возможно, благодаря тому, что в частных школах меньше давления на учителей. Ведь учителям в обычных школах может прилететь, если у детей низкая успеваемость. При этом Марина не считает, что в плане учёбы гимназия чем-то уступала новой школе. Наоборот, в гимназии старались немного опережать учебную программу. А претензии к учителям могут возникнуть абсолютно в любом учебном заведении.

— Я думаю, везде есть что-то неидеальное. Знаю, что некоторым детям и в частной школе не нравились отдельные учителя. Так что всё очень индивидуально. Мы смогли перейти посреди года, возможно, кто-то был недоволен, и освободилось место.

Для меня в приоритете не то, чтобы ребёнок вышел из школы суперумным. Если бы было важно идти с опережением программы, тогда логичнее оставаться в гимназии.

В гимназии было больше заданий, но зато ребёнок боялся допустить ошибку, задать вопрос… Вообще всего боялся. А для меня важнее, чтобы он вырос человеком, который не боится, который знает, что у него есть право иметь своё мнение и отстаивать его. А не так, что не совпало мнение с хрестоматией — садись, двойка.

В первом классе гимназии детей уже оценивали, и, хоть эти оценки никуда не шли, ребёнок сильно травмировался. Сделал ошибку — и уже плачет. Я бы всё-таки запретила оценивать детей в первых классах, как и красные чернила у учителя.

Комплексов насчёт того, что ребёнок учится не в гимназии, лично у меня нет. Я думаю, что частная школа даст не меньше, чем обычная. Единственный минус во всём этом — частная стоит прилично.