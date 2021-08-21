Что ответили на коллективное письмо таксистов «Яндекс Go» в Слуцке

Если коротко и в пересказе, то «вы написали не по адресу, мы оказываем техническую и клиентскую поддержку, а владельцы в Нидерландах. Пишите туда».

Вот сам ответ:

Реклама

Напомним, что в середине июля таксисты этого сервиса направили коллективное письмо, под которым подписались более 100 человек.

В письме случчане обратили компании на заниженные тарифы и другие условия сотрудничества, которые, по их мнению, отрицательно сказываются как на самих пассажирах, таки на водителях.

Подробно об этом «Кур'ер» писал здесь: Собрались, обсудили, отправили письмо. Чем недовольны слуцкие таксисты «Яндекс Go» и как это влияет на пассажиров