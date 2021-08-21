«Автор, пиши ещё – тебя читают, и не только в Беларуси!» За што чытачы дзякуюць «Кур’еру»

На мінулым тыдні «кур'ераўцы» атрымалі некалькі падзяк ад чытачоў. Вельмі прыемна, што наша праца адпавядае вашым чаканням і дапамагае рабіць жыццё лепшым, цікавым. І мы дзякуем, што вы выбіраеце нас!

«Держите уровень!»

Адзін з тых случчан, хто раней у Слуцку займаў кіруючыя пасады, так пазначыў у размове з карэспандэнтам «Кур'ера» свае адносіны да друкаванай версіі выдання:

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«Признаюсь, читаю газету очень давно и внимательно. Нравится! Молодцы, держите уровень! Но и на дальше хочу подсказать, что у вас красной нитью должно постоянно и по максимуму проходить во всех материалах уважение к тому месту, где живёте, чтобы в них ещё в большей степени звучала привлекательность нашего региона. Интересных фактов и творчества!»

«Ваша рубрика — просто находка!»

Случчанін Аляксандр: «Ваша рубрика „Слова о тех, кого больше нет“ — просто находка! Очень нравится, что делает ваша редакция и ваша Олеся, с которой имел возможность пообщаться. Молодцы! Успехов вам!»

«Читаю про путешествия по деревням. Очень интересно!»

Вось такі ліст прыйшоў з Растова ад Барылка Андрэя Леанідавіча. У ім аўтар асабіста падзякаваў Аляксандры Шагойка, карэспандэнту «Кур'ера», за цыкл матэрыялаў пра вандроўкі ў вёскі:

«Читаю про путешествия по Беларуси и деревням. Очень интересно! Жаль, что текущая ситуация не позволяет давать обратную связь к каждой статье. Думаю, было бы много откликов. В общем, вы большая молодец. Автор, пиши ещё — тебя читают, и не только в Беларуси!»

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