Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

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Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Утро, 21 августа. Работают десятки торговых точек, представлена и развлекательная программа.

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»
Фотографии: Олеся Белая
Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

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Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»

Школьная ярмарка проходит на площадке перед универмагом «Слуцк»