В Японии транспортная компания начала производить биотопливо из остатков бульона рамен

Японская транспортная компания Nishida Shoun начала заправлять часть своих грузовиков биодизельным топливом, которое содержит переработанные остатки бульона рамен. В ближайшее время на это топливо будут переведены все 170 грузовиков компании.

Идея использования бульона, который остаётся у ресторанов, для производства топлива появилась у главы компании Масуми Нисиды ещё в 2013 году, когда оператор сети ресторанов поинтересовался, можно ли найти применение этим отходам, за вывоз которых ресторанам приходилось платить. Нисида взялся за решение задачи и разработал устройство, позволяющее отделить свиной жир от жидкости.

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«В начале я ничего не понимал в химии: всё делалось методом проб и ошибок. Но со временем добился успеха, когда проблема загрязнения окружающей среды стала настоящим вызовом», — отметил Нисида.

Такое устройство не занимает много места и может быть установлено на кухне ресторана. Сейчас компания покупает свиной жир и использованное растительное масло примерно у 2 тыс. ресторанов. Из смеси этих отходов производится примерно 3 тыс. литров биотоплива в день. Использование такого топлива вместо бензина или обычного дизельного топлива позволяет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.