Как помочь бездомным животным Слуцка. Контакты волонтёров и ссылки на группы помощи

В субботу, 21 августа, отмечается Международный день бездомных животных. В Слуцке проблема бездомных кошек и собак, по словам экологов, стоит очень остро. Решать её в том числе пытаются и волонтёры.

Они за свои деньги лечат и стерилизуют бездомных животных, пристраивают их, жертвуя на это все свои силы и время. Вы тоже можете помочь — финансово, транспортом или кормом/вещами/медикаментами для хвостатых. Но лучше всего — взять кого-нибудь в свои добрые руки или хотя бы на передержку.

Реклама

Кому можно помочь

Волонтёрская инициатива «ХвостИКиby Слуцк»:

Волонтёрская инициатива «Помощь животным Слуцка»:

Группа «Хозяин, ПРИВЕТ! Помощь животным г. Слуцк и РБ!»:

Волонтёр Валентина Аний:

Телефон +375 (29) 184 81 61.

В ТЕМУ. «С котятами и щенками всё печально». В чём нуждаются бездомные животные Слуцка и их спасители