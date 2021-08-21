Эхо недели: Афганистан перешёл талибам, слуцкие таксисты выражают недовольство, в Минске не регистрируют ИП

Отдел новостей
-
0

На этой неделе случчане, как и весь мир, следили за событиями в Афганистане, власть в котором захватила террористическая организация «Талибан». Слуцкие водители «Яндекс.Такси» отправили коллективное письмо работодателю, где перечислили, что их не устраивает. В Минске временно остановили регистрацию индивидуальных предпринимателей.

В городе и районе

  • На остановке «Молодёжный центр» в Слуцке начали строить новый павильон.
  • В районе улицы Лобана в Слуцке строят магазин «Золотой злак».
  • Слуцкие таксисты сервиса «Яндекс Go» отправили коллективное письмо в компанию Uber ML B.V. (сервис «Яндекс.Такси», именуемый также «Яндекс Go»). Водители недовольны тарифами и другими вещами. Подробнее читайте по ссылке. Мнения случчан-пассажиров по этому поводу — здесь.
Собрались, обсудили, отправили письмо. Чем недовольны слуцкие таксисты «Яндекс Go» и как это влияет на пассажиров
Фото: Александр Большой
  • На мосту на Новодворцы по улице М. Богдановича с обеих сторон поставили дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено». Теперь ходить по мосту можно только по одной стороне.
  • Запуск котельной № 2 перенесли на 26 августа. До этого времени не будет горячей воды в микрорайоне улиц Чехова, 14 Партизан и Ленина (дома 213−231).
  • Молодая случчанка собрала под деревьями на берегу Случи напротив стадиона гимназии № 1 десять пакетов мусора.
  • С 16 августа у КУП «Слуцкое предприятие мелиоративных систем» новый директор — Виктор Мазурич.

Люди

«Учителя уважали, а школьники слушались». Чем занималась 24 года в школе техничка в деревне под Слуцком
Нина Гуринович у себя дома, 2021 год. Фото: Светлана Правдинская
Нина Гуринович из деревни Десятины 24 года отработала техничкой в сельской школе. 20 августа Нине Михай­лов­не исполнилось 89 лет. Она рассказала «Кур'еру» о военном детстве, своей работе, какие обязанности выполняла, что было самое трудное.
Валентина и Владимир Писаревич. Фото из семейного архива
Валентина и Владимир Писаревич вместе уже 45 лет. Семейная пара рассказала о своей жизни в деревне и провела для «Кур'ера» мини-экскурсию по своему двору.

В мире

В воскресенье, 15 августа, «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем. Террористическая организация захватила страну в течение считанных недель.

Реклама

Это произошло после того, как США вывели из Афганистана свои войска, находившиеся там 20 лет.

Что происходит в Афганистане, захваченном талибами. Коротко
Фото: Zabi Karim/AP/picture alliance

Экономика

С 17 августа в Минске временно не регистрируют ИП «по техническим причинам». Об этом сообщает управление регистрации и лицензирования на сайте Мингорисполкома.

Происшествия

Почитать и посмотреть

Молодая семейная пара из Слуцка поехала на несколько дней в Грузию «своим ходом». Они поделились личным опытом и лайфхаками.

Личный опыт: Случчане побывали в Грузии не по путёвке, а по своему маршруту. Впечатления и цены

Александр Бранкевич отправился в Слуцкий эколого-биологический центр учащихся. Там ему рассказали, кто живёт в живом уголке.

На конкурс «Кур'ера» «Как я провёл это лето» пришло первое сочинение. Его написала 12-летняя Катя Ковалёва, семиклассница из СШ № 5. Предлагаем его вашему вниманию.

Православные христиане Слуцка 19 августа праздновали Преображение Господне и освящали плоды. Смотрите фоторепортаж.

Как проходит освящение даров в слуцких храмах в праздник Преображения Господня. Фото
Фото: Алексей Скрынников