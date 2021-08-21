Эхо недели: Афганистан перешёл талибам, слуцкие таксисты выражают недовольство, в Минске не регистрируют ИП

На этой неделе случчане, как и весь мир, следили за событиями в Афганистане, власть в котором захватила террористическая организация «Талибан». Слуцкие водители «Яндекс.Такси» отправили коллективное письмо работодателю, где перечислили, что их не устраивает. В Минске временно остановили регистрацию индивидуальных предпринимателей.

В городе и районе

На остановке «Молодёжный центр» в Слуцке начали строить новый павильон.

новый павильон. В районе улицы Лобана в Слуцке строят магазин «Золотой злак».

магазин «Золотой злак». Слуцкие таксисты сервиса «Яндекс Go» отправили коллективное письмо в компанию Uber ML B.V. (сервис «Яндекс.Такси», именуемый также «Яндекс Go»). Водители недовольны тарифами и другими вещами. Подробнее читайте по ссылке. Мнения случчан-пассажиров по этому поводу — здесь.

На мосту на Новодворцы по улице М. Богдановича с обеих сторон поставили дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено». Теперь ходить по мосту можно только по одной стороне.

«Движение пешеходов запрещено». Теперь ходить по мосту можно только по одной стороне. Запуск котельной № 2 перенесли на 26 августа. До этого времени не будет горячей воды в микрорайоне улиц Чехова, 14 Партизан и Ленина (дома 213−231).

в микрорайоне улиц Чехова, 14 Партизан и Ленина (дома 213−231). Молодая случчанка собрала под деревьями на берегу Случи напротив стадиона гимназии № 1 десять пакетов мусора.

на берегу Случи напротив стадиона гимназии № 1 десять пакетов мусора. С 16 августа у КУП «Слуцкое предприятие мелиоративных систем» новый директор — Виктор Мазурич.

Люди

В мире

из деревни Десятины 24 года. 20 августа Нине Михай­лов­не исполнилось 89 лет. Она рассказала «Кур'еру» о военном детстве, своей работе, какие обязанности выполняла, что было самое трудное.вместе уже 45 лет. Семейная парав деревне и провела для «Кур'ера» мини-экскурсию по своему двору.

В воскресенье, 15 августа, «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем. Террористическая организация захватила страну в течение считанных недель.

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Это произошло после того, как США вывели из Афганистана свои войска, находившиеся там 20 лет.

Экономика

С 17 августа в Минске временно не регистрируют ИП «по техническим причинам». Об этом сообщает управление регистрации и лицензирования на сайте Мингорисполкома.

Происшествия

Суд Слуцкого района начал рассматривать дело о сопротивлении милиционерам с применением насилия. Обвиняемый — 44-летний многодетный случчанин. Он полностью признал вину.

о сопротивлении милиционерам с применением насилия. Обвиняемый — 44-летний многодетный случчанин. Он полностью признал вину. В воскресенье вечером в центре Слуцка в 5-этажном доме, где магазин «Бирюза», случился пожар в подъезде . Горела дверь на втором этаже.

. Горела дверь на втором этаже. Жительница Слуцка зашла в фальшивый интернет-банкинг, и с её счёта списали 1500 рублей.

Почитать и посмотреть

Молодая семейная пара из Слуцка поехала на несколько дней в Грузию «своим ходом». Они поделились личным опытом и лайфхаками.

Александр Бранкевич отправился в Слуцкий эколого-биологический центр учащихся. Там ему рассказали, кто живёт в живом уголке.

На конкурс «Кур'ера» «Как я провёл это лето» пришло первое сочинение. Его написала 12-летняя Катя Ковалёва, семиклассница из СШ № 5. Предлагаем его вашему вниманию.

Православные христиане Слуцка 19 августа праздновали Преображение Господне и освящали плоды. Смотрите фоторепортаж.