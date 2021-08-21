Эхо недели: Афганистан перешёл талибам, слуцкие таксисты выражают недовольство, в Минске не регистрируют ИП

На этой неделе случчане, как и весь мир, следили за событиями в Афганистане, власть в котором захватила террористическая организация «Талибан». Слуцкие водители «Яндекс.Такси» отправили коллективное письмо работодателю, где перечислили, что их не устраивает. В Минске временно остановили регистрацию индивидуальных предпринимателей.
В городе и районе
- На остановке «Молодёжный центр» в Слуцке начали строить новый павильон.
- В районе улицы Лобана в Слуцке строят магазин «Золотой злак».
- Слуцкие таксисты сервиса «Яндекс Go» отправили коллективное письмо в компанию Uber ML B.V. (сервис «Яндекс.Такси», именуемый также «Яндекс Go»). Водители недовольны тарифами и другими вещами. Подробнее читайте по ссылке. Мнения случчан-пассажиров по этому поводу — здесь.
- На мосту на Новодворцы по улице М. Богдановича с обеих сторон поставили дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено». Теперь ходить по мосту можно только по одной стороне.
- Запуск котельной № 2 перенесли на 26 августа. До этого времени не будет горячей воды в микрорайоне улиц Чехова, 14 Партизан и Ленина (дома 213−231).
- Молодая случчанка собрала под деревьями на берегу Случи напротив стадиона гимназии № 1 десять пакетов мусора.
- С 16 августа у КУП «Слуцкое предприятие мелиоративных систем» новый директор — Виктор Мазурич.
ЛюдиНина Гуринович из деревни Десятины 24 года отработала техничкой в сельской школе. 20 августа Нине Михайловне исполнилось 89 лет. Она рассказала «Кур'еру» о военном детстве, своей работе, какие обязанности выполняла, что было самое трудное.Валентина и Владимир Писаревич вместе уже 45 лет. Семейная пара рассказала о своей жизни в деревне и провела для «Кур'ера» мини-экскурсию по своему двору.
В мире
В воскресенье, 15 августа, «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем. Террористическая организация захватила страну в течение считанных недель.
Это произошло после того, как США вывели из Афганистана свои войска, находившиеся там 20 лет.
Экономика
С 17 августа в Минске временно не регистрируют ИП «по техническим причинам». Об этом сообщает управление регистрации и лицензирования на сайте Мингорисполкома.
Происшествия
- Суд Слуцкого района начал рассматривать дело о сопротивлении милиционерам с применением насилия. Обвиняемый — 44-летний многодетный случчанин. Он полностью признал вину.
- В воскресенье вечером в центре Слуцка в 5-этажном доме, где магазин «Бирюза», случился пожар в подъезде. Горела дверь на втором этаже.
- Жительница Слуцка зашла в фальшивый интернет-банкинг, и с её счёта списали 1500 рублей.
Почитать и посмотреть
Молодая семейная пара из Слуцка поехала на несколько дней в Грузию «своим ходом». Они поделились личным опытом и лайфхаками.
Александр Бранкевич отправился в Слуцкий эколого-биологический центр учащихся. Там ему рассказали, кто живёт в живом уголке.
На конкурс «Кур'ера» «Как я провёл это лето» пришло первое сочинение. Его написала 12-летняя Катя Ковалёва, семиклассница из СШ № 5. Предлагаем его вашему вниманию.
Православные христиане Слуцка 19 августа праздновали Преображение Господне и освящали плоды. Смотрите фоторепортаж.