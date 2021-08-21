Лето подходит к концу, впереди начало учебного года. А это значит, что времени на прогулки и отдых у ребёнка станет значительно меньше. Роковой ошибкой родителей станет пустить всё на самотёк. Велик шанс, что чадо решит дни напролёт играть в игры на смартфоне и просматривать видео популярных ютуберов, не обращая никакого внимания на выполнение домашних заданий и изучение чего-то нового. Рассказываем, как этого избежать и помочь ребёнку выбрать интересное хобби.



1. Поговорите с ребёнком

Даже если вы всё детство хотели заниматься балетом, мастерить из дерева или создавать скульптуры из пластилина, это вовсе не значит, что ваш ребёнок захочет того же. Вы можете предложить ему свои варианты, но ни в коем случае не настаивайте на них, слушайте мнение школьника. Пусть разговор пройдёт в непринуждённой обстановке. Не давите на своё чадо, предложите рассказать, чем ему нравится заниматься, что бы он хотел попробовать. Не обязательно останавливаться на одном кружке, вы можете посетить несколько направлений прежде, чем принять окончательное решение.

2. Рассмотрите разные варианты

Исходя из интересов ребёнка, предложите ему свои идеи или поищите кружки по интересам в интернете. Дайте школьнику понять, что его мнение в этом вопросе определяющее и он может самостоятельно выбрать интересное хобби. Чтобы школьнику было легче определиться, помогите найти варианты, которые похожи на его обычные занятия. Например, если ваше чадо любит играть в компьютер, подумайте над курсами робототехники и программирования. Так он сможет не только заниматься тем, что ему интересно, но и познакомиться с единомышленниками, научится работать в команде и узнает, как создаются его любимые игры, чтобы однажды разработать собственную.

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3. Обеспечьте поддержку

Вы наверняка и сами знаете, как волнительно начинать что-то новое. Помните, как колотится сердце, когда приходите в новый коллектив, проходите собеседование на работу или просто впервые посещаете спортзал? Ребёнок боится ничуть не меньше, поэтому ему очень важно чувствовать поддержку со стороны близких. Отнеситесь к его эмоциям с пониманием, не давите, находитесь во время первого занятия недалеко от школьника, чтобы он мог в любой момент к вам обратиться. Так ребёнок будет чувствовать себя спокойнее и быстро вольётся в новый коллектив.

Обязательно пробуйте с ребёнком что-то новое, чтобы помочь ему освоиться в современном мире и определиться, чем бы он хотел заниматься. Впечатления, которые он получит сейчас, обязательно отразятся на том, каким станет ваше чадо через несколько лет.