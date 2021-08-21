У многих Бобруйск ассоциируется с зефиром, старинными домами и скульптурами бобров, разбросанными по всему городу. Однако я хочу познакомить вас с другой достопримечательностью — Бобруйской крепостью. По сохранившимся сооружениям гуляли только я, муж и ветер. А когда-то на этом месте были жилые кварталы.

В 1810 году по указу Александра I для обороны западных границ России в преддверии войны с Наполеоном была заложена Бобруйская крепость. Для этого пришлось снести все дома, магазины и церкви, а людей выселить на прилегающие территории.

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Крепость возводили тысячи солдат и крепостных крестьян Могилёвской, Минской, Черниговской губерний. Материалы доставлялись из Украины, Карелии, Кавказа, Урала. А некоторые стены форта вообще выстроили из камня иезуитского костёла. Говорят, что здесь была большая сеть подземных туннелей, но они завалены землёй.

В качестве дополнительного укрепления использовались рвы, земляные валы.

К июню 1812 года основные укрепления главной крепости были возведены. Однако Наполеон решил не штурмовать её и просто обошёл крепость стороной.

В 1941 году крепость использовалась в качестве оборонительного объекта. Однако немцы прорвали оборону и организовали в ней концлагерь для военнопленных. Ночью 7 ноября они подожгли казармы и расстреляли 7000 советских солдат.

Позже почти всю крепость уничтожили. Что-то использовали под склады, что-то сровняли с землёй, что-то взорвали… Сейчас на остатки сооружения можно смотреть только со слезами — настолько всё запущено. Вокруг мусор, заросли травы и нет никакой информации для туристов. А на территории казармы, где были расстреляны люди, сделали конный клуб. И никого туда не пускают.

К сожалению, мы обошли не всю крепость, так как постройки разбросаны практически по всему городу. Но даже этой крупицы нам хватило, чтобы испытать весь спектр грустных эмоций.

Если захотите посетить крепость, будьте аккуратны — на голову может упасть кирпич.

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