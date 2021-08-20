В пятницу, 20 августа, в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома ФК «Витебск». Матч закончился победой гостей — 2:1. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме игроки ФК «Витебск» забили гол на 6-ой минуте матча. Отличился защитник команды Жулио Сезар после подачи с углового. Больше забитых мячей в первом тайме не было. К перерыву «Витебск» вёл со счётом 1:0.

Во втором тайме нападающий «Витебска» удвоил преимущество на 72-ой минуте матча. Форвард гостей отличился точным ударом с вратарской площади. Случчане отыграли один мяч на 83-ей минуте матча. Отличился Юрий Клочков, который воспользовался ошибкой вратаря «Витебска» Дмитрия Гущенко. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» уступил «Витебску» со счётом 1:2.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился на 13-ую строчку.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома, наш клуб будет принимать мозырскую «Славию». Следите за анонсом!