В пятницу, 20 августа, на стадионе «Городской» в 20-м туре чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимал ФК «Витебск». Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Матч посетило 811 болельщиков. Смотрите фото с матча.

Случчане любят ходить на футбол семьями. Фото: Алексей Скрынников
Перед матчем болельщики обсуждают предстоящую игру и шансы на победу.
Слуцкие «Кузьмичи»
За весь матч главный судья Евгений Наумов показал 8 желтых карточек. По 4 каждой команде.
Главные тренеры команд Евгений Чернухин (Витебск) и Александр Бразевич (Слуцк).
Матч посетило 811 болельщиков.
Реакция болельщиков после первого гола в ворота «Слуцка»
Болельщики «Слуцка» были недовольны судейством. Некоторые об этом громко кричали.
В перерыве матча состоялась автограф-сессия нападающего «Слуцка» Стефана Альфреда.
Девушки попросили Стефана Альфреда расписаться у них на руках и на память сфотографироваться.

Радость болельщиков «Слуцка» после ответного гола Юрия Клочкова.

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После матча игроки и болельщики «Слуцка» обменялись несколькими фразами.