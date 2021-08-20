В пятницу, 20 августа, на стадионе «Городской» в 20-м туре чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимал ФК «Витебск». Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Матч посетило 811 болельщиков. Смотрите фото с матча.

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