«В городе некоторые превышают на 30 км/ч». Лихачи в Слуцком районе под особым контролем ГАИ (фото)

В Минской области, в том числе и Слуцком районе, с 19 по 22 августа ГАИ проводит профилактическую акцию «Скорость». Инспекторы напоминают водителям-нарушителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях таких правонарушений и ответственности за лихачество.

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В такой рейд с сотрудниками Слуцкой ГАИ в пятницу, 20 августа, отправился и корреспондент «Кур'ера». Только за 40 минут инспекторы выявили шесть фактов превышения скоростного режима: четыре водителя превысили скорость более чем на 24 км/ч, а два — более чем на 30 км/ч.

СПРАВКА. Согласно

ст. 18.12 ч. 1 КоАП РБ — превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч влечёт предупреждение или штраф до 1 базовой величины (до 29 рублей);

ст. 18.12 ч. 2 — /…/ от 20 до 30 км/ч — штраф 1−3 базовые;

ст. 18.12 ч. 3 — /…/ от 30 до 40 км/ч — штраф 3−10 базовых;

ст. 18.12 ч. 4 — /…/ на 40 и более км/ч — штраф 8−12 базовых;

ст. 18.12 ч. 5 — действия, предусмотренные частями 2−4 настоящей статьи, совершённые повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф 5−15 базовых или лишение права управления сроком до 1 года.

«Особое внимание мы уделяем и выявлению фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов, непредоставлению преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозке пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишённых права управления транспортными средствами, а также пресечению фактов нарушения установленной скорости движения», — отметил Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.