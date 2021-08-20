В Слуцком районе выбрали лучшего водителя школьного автобуса. Им стал бывший сотрудник ГАИ

В пятницу, 20 августа, на базе слуцкой автошколы ДОСААФ прошёл районный этап регионального конкурса «Лучший водитель школьного автобуса». Участие в мероприятии приняли 11 водителей из различных учреждений образования Случчины.

Соревнования проводились в несколько этапов. Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, и Никита Боровский, инспектор ДПС, проверили все документы и техническое состояние транспортных средств. Затем водители сдали теорию по знанию ПДД, в том числе перевозке пассажиров.

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Практические задания включали в себя четыре испытания: разворот на участке ограниченных размеров, заезд задним ходом в бокс, маневрирование змейкой и подъезд к площадке посадки-высадки детей.

По результатам всех испытаний звание «Лучший водитель школьного автобуса» получил Владимир Мендык, водитель, который более 10 лет отдал службе в РОВД, в том числе ГАИ. Он отвечает за доставку детей в Беличскую школу.

Областной этап конкурса пройдёт в Логойске 25 августа.