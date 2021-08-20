«Мы вместе уже 45 лет». Семья Писаревич рассказала о жизни в слуцкой деревне Паничи и показала свой двор

Проезжая по деревне Паничи Слуцкого района, «Кур'ер» обратил внимание на один из дворов: ухоженный участок, везде цветочные клумбы и фигурки животных. Как оказалось, всё это заслуга Валентины и Владимира Писаревич. Семейная пара немного рассказала о своей жизни и провела для нас мини-экскурсию.

«Мы вместе уже 45 лет, — поделилась Валентина. — У нас две чудесные дочки, 44-х и 36-ти лет. Вообще, мы живём в Солигорске. Но два года назад, когда появился коронавирус, переехали в Паничи. Фигурки на участке мы делаем сами. Муж вырезает их из металла, а дочь разрисовывает. Раньше Володя их из фанеры делал, но материал недолговечный. Два года — и всё. Дети смеются, что я тут детский сад устроила с этими украшениями. А я ведь раньше действительно работала в детском саду, вот и привыкла украшать и оформлять всё вокруг себя.

Реклама

Очень люблю цветы. Правда, некоторые погибли из-за морозов. Больше всего жалко куст с розами. И жимолость пропала… Такой шикарный куст был. Хотя не могу сказать, что я цветочница. Я больше люблю дом уютным делать. Всё переклеить, переставить мебель, убрать. Получаю огромное удовольствие от работы по дому".

На участке, прямо над клумбой, сидит ворон. Не сразу понятно, что он ненастоящий. Оказалось, что хозяин — заядлый охотник. Именно он установил такое правдоподобное чучело. Как рассказала Валентина, в гости к своему «другу» ежедневно прилетает один воробушек и подолгу сидит рядом. В семье шутят, что это любовь.

Дома тоже есть чучела животных, но уже настоящие. Гордость Владимира — его стена с трофеями.

Недалеко от участка Валентины и Владимира, на въезде в деревню, стоит крест. Ещё когда хозяин дома был маленький, один коммунист приехал в Паничи и вырвал его.

Прошло много лет, и в посёлок заглянула дочь того мужчины. Она рассказала, что ей снится отец и просит вернуть крест на место. И исполнив желание отца, уехала.

Установленный крест спустя время сгнил, а Владимир сделал на этом месте новый. Теперь они с женой ухаживают и за ним.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.