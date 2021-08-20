На рынке в изобилии помидоры, перец, лисички, сливы, груши и яблоки. Стоимость цветной капусты практически не меняется ни весной, ни летом — 4 рубля за 1 кг. Цена на лимоны довольно высокая — 7,5 рубля за 1 кг. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 20 августа.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля (1 кг)
  • Картофель — 2 рубля (1 кг)
  • Цветная капуста — 4 рубля (1 кг)
  • Огурцы — 1 рубль (1 кг)
  • Помидоры — 1 рубль (1 кг)
  • Баклажаны — 1,3 рубля (1 кг)
  • Морковь — 1,8 рубля (1 кг)
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля (1 кг)
  • Кабачки — 0,8 рубля (1 кг)
  • Сладкий перец — 2,5 рубля (1 кг)
  • Острый перец — 0,5 рубля (1 стручок)
  • Лук репчатый — 1,3 рубля (1 кг)
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку)
  • Редис — 1,5 рубля (за 1 пучок)
  • Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля (1 кг).

Фрукты

  • Арбуз — 1,5 рубля (1 кг)
  • Дыня — 2,5 рубля (1 кг)
  • Абрикосы — 7,5 рубля (1 кг)
  • Нектарин — 6 рублей (1 кг)
  • Апельсин — 6 рублей (1 кг)
  • Персик — 6 рублей (1 кг)
  • Яблоки домашние — 1,2 рубля (1 кг)
  • Яблоки сушёные — 3 рубля (0,5 кг)
  • Груши — 5 рублей (1 кг)
  • Чернослив — 3,5 рубля (1 кг)
  • Виноград — 7 рублей (1 кг)
  • Лимоны — 7,5 рубля (1 кг)
  • Бананы — 3 рубля (1 кг)
  • Слива жёлтая — 2 рубля (с рук).

Саженцы

  • Петунья (горшок с цветами) — 10 рублей
  • Розы — 12 рублей
  • Розы плетистые — 17 рублей
  • Голубика — 12 рублей
  • Клубника разная — от 1 до 3 рублей.

Ягоды

  • Ежевика — 2 рубля (0,5 литра), 4 рубля (1 литр)
  • Малина — 4 рубля (1 литр)
  • Черника — 4 рубля (0,5 литра)
  • Клубника — 4 рубля (1 литр).

Разное

  • Мёд цветочный и рапсовый — 8 рублей (0,5 литра)
  • Грибы лисички — 6 рублей (1 литр)
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля (1 десяток)
  • Зелень (укроп, петрушка) — 1,5 рубля (100 граммов)
  • Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
  • Орех грецкий — 6 рублей (1 кг)
  • Заштырин (ветки растения от болезней желудочно-кишечного тракта) — 2 рубля (1 пучок)
  • Приправа укроп — 1 рубль (100 граммов)
  • Кориандр — 1,5 рубля (100 граммов)
  • Тмин — 1,5 рубля (100 граммов)
  • Смесь приправ — 2 рубля (100 граммов).