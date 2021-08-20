На рынке в изобилии помидоры, перец, лисички, сливы, груши и яблоки. Стоимость цветной капусты практически не меняется ни весной, ни летом — 4 рубля за 1 кг. Цена на лимоны довольно высокая — 7,5 рубля за 1 кг. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 20 августа.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля (1 кг)

Картофель — 2 рубля (1 кг)

Цветная капуста — 4 рубля (1 кг)

Огурцы — 1 рубль (1 кг)

Помидоры — 1 рубль (1 кг)

Баклажаны — 1,3 рубля (1 кг)

Морковь — 1,8 рубля (1 кг)

Свёкла свежая — 1,3 рубля (1 кг)

Кабачки — 0,8 рубля (1 кг)

Сладкий перец — 2,5 рубля (1 кг)

Острый перец — 0,5 рубля (1 стручок)

Лук репчатый — 1,3 рубля (1 кг)

Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку)

Редис — 1,5 рубля (за 1 пучок)

Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля (1 кг).

Фрукты

Арбуз — 1,5 рубля (1 кг)

Дыня — 2,5 рубля (1 кг)

Абрикосы — 7,5 рубля (1 кг)

Нектарин — 6 рублей (1 кг)

Апельсин — 6 рублей (1 кг)

Персик — 6 рублей (1 кг)

Яблоки домашние — 1,2 рубля (1 кг)

Яблоки сушёные — 3 рубля (0,5 кг)

Груши — 5 рублей (1 кг)

Чернослив — 3,5 рубля (1 кг)

Виноград — 7 рублей (1 кг)

Лимоны — 7,5 рубля (1 кг)

Бананы — 3 рубля (1 кг)

Слива жёлтая — 2 рубля (с рук).

Саженцы

Петунья (горшок с цветами) — 10 рублей

Розы — 12 рублей

Розы плетистые — 17 рублей

Голубика — 12 рублей

Клубника разная — от 1 до 3 рублей.

Ягоды



Ежевика — 2 рубля (0,5 литра), 4 рубля (1 литр)

Малина — 4 рубля (1 литр)

Черника — 4 рубля (0,5 литра)

Клубника — 4 рубля (1 литр).

Разное