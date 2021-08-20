На рынке в изобилии помидоры, перец, лисички, сливы, груши и яблоки. Стоимость цветной капусты практически не меняется ни весной, ни летом — 4 рубля за 1 кг. Цена на лимоны довольно высокая — 7,5 рубля за 1 кг. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 20 августа.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля (1 кг)
- Картофель — 2 рубля (1 кг)
- Цветная капуста — 4 рубля (1 кг)
- Огурцы — 1 рубль (1 кг)
- Помидоры — 1 рубль (1 кг)
- Баклажаны — 1,3 рубля (1 кг)
- Морковь — 1,8 рубля (1 кг)
- Свёкла свежая — 1,3 рубля (1 кг)
- Кабачки — 0,8 рубля (1 кг)
- Сладкий перец — 2,5 рубля (1 кг)
- Острый перец — 0,5 рубля (1 стручок)
- Лук репчатый — 1,3 рубля (1 кг)
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку)
- Редис — 1,5 рубля (за 1 пучок)
- Кукуруза (сладкая десертная) — 2,5 рубля (1 кг).
Фрукты
- Арбуз — 1,5 рубля (1 кг)
- Дыня — 2,5 рубля (1 кг)
- Абрикосы — 7,5 рубля (1 кг)
- Нектарин — 6 рублей (1 кг)
- Апельсин — 6 рублей (1 кг)
- Персик — 6 рублей (1 кг)
- Яблоки домашние — 1,2 рубля (1 кг)
- Яблоки сушёные — 3 рубля (0,5 кг)
- Груши — 5 рублей (1 кг)
- Чернослив — 3,5 рубля (1 кг)
- Виноград — 7 рублей (1 кг)
- Лимоны — 7,5 рубля (1 кг)
- Бананы — 3 рубля (1 кг)
- Слива жёлтая — 2 рубля (с рук).
Саженцы
- Петунья (горшок с цветами) — 10 рублей
- Розы — 12 рублей
- Розы плетистые — 17 рублей
- Голубика — 12 рублей
- Клубника разная — от 1 до 3 рублей.
Ягоды
- Ежевика — 2 рубля (0,5 литра), 4 рубля (1 литр)
- Малина — 4 рубля (1 литр)
- Черника — 4 рубля (0,5 литра)
- Клубника — 4 рубля (1 литр).
Разное
- Мёд цветочный и рапсовый — 8 рублей (0,5 литра)
- Грибы лисички — 6 рублей (1 литр)
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля (1 десяток)
- Зелень (укроп, петрушка) — 1,5 рубля (100 граммов)
- Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
- Орех грецкий — 6 рублей (1 кг)
- Заштырин (ветки растения от болезней желудочно-кишечного тракта) — 2 рубля (1 пучок)
- Приправа укроп — 1 рубль (100 граммов)
- Кориандр — 1,5 рубля (100 граммов)
- Тмин — 1,5 рубля (100 граммов)
- Смесь приправ — 2 рубля (100 граммов).