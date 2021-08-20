Нина Гуринович из деревни Десятины 24 года отработала техничкой в сельской школе. Эта работа досталась ей «по наследству» от свекрови. Незаметная, казалось бы, должность, но женщина всегда была довольна своей работой. Сегодня Нине Михай­лов­не исполняется 89 лет. Она рассказала «Кур'еру» о военном детстве, своей работе, какие обязанности выполняла, что было самое трудное.

Окончила только пять классов и заболела

«Родилась я 20 августа 1932 года в деревне Заболоть. Отец работал в колхозе бригадиром, мама — конюхом. В семье было шестеро детей: два сына и четыре дочки. Я — третий ребёнок, а из девчат — старшая. До войны я ходила в Василинковскую школу, за семь километров. Полтора часа в одну сторону. В пятом классе заболела, думала, что умру. Мама даже на похороны купила мне розовый шарфик. Потом его партизаны забрали.

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После болезни в школе больше не училась. Пошла работать в колхоз. Жала серпом. Зарплату выдавали семенами люпина".

О войне

Женщина вспомнила военные годы: «Пришли немцы. Заняли наш дом и летнюю кухню. Мы выкопали в огороде землянку. Зимовали там. Летом построили шалаш, принесли туда кровати. Так и жили.

Помню, как немцы начали отправлять людей в Германию. Жители деревни убегали кто куда. К нам пришли две учительницы. Мы их спрятали.

Доставалось и от партизан. Они появлялись, когда немцы уходили. А может, это были просто разбойники? Кто его знает? Война…

Как-то пришли к нам «лесные гости». Поставили мать лицом к стене и сказали: «Ты заколола поросёнка. Давай сало. Или расстреляем». Мать говорила, что ничего у нас нет, а мы плакали. Они смилостивились, отпустили. Забрали пододеяльник и мой розовый шарфик.

Медаль за работу

После войны была звеньевой в колхозном полеводстве. За работу наградили медалью и подарили большой радиоприёмник. 5 мая 1955 года вышла замуж за бокшицкого парня Ивана Гуриновича. Муж работал каменщиком, потом трактористом. Родились дети: Иван, Валя, Саша. В 1970 году свекровь ушла на пенсию из Бокшицкой школы, где работала техничкой. Я заняла её место. Там 24 года и проработала.

Уважали и слушались

Работать мне нравилось. Интересно было с детьми общаться и с учителями. Школьники меня слушались. Никто плохого слова не сказал. Начальство и учителя уважали. Зарплату получала в 60 рублей. Брала на квартиру молодых специалистов. Приедет в школу новая учительница. Директор меня вызывает, просит: «Михайловна, приюти». Хоть в доме и не было отдельных комнат, трое детей, муж, а квартирантам место находила.

О сложностях в работе

В школе было четыре технички, каждая дежурила через три дня. В остальные дни приходили на работу после уроков шесть дней в неделю. А когда дежуришь, нужно находиться весь день в школе. Звонок был ручной. Ходила по коридорам и звонила.

Бывало так, что все технички кто на больничном, кто в отпуске, оставалась я одна. Тогда подключала к уборке школьников. Они мыли за собой, я руководила.

В школе детей не всегда кормили, и те приносили из дома гарбузики — тыквенные семечки. Дети есть дети: и на переменах, и на уроках лузгали. Ох, и мусора было! Собирала по школе целый мешок, относила в кочегарку.

Туалеты были на улице. Как перемена — коридоры в грязи. Техничкам — работы! Да и водопровод не сразу провели. Воду носили в вёдрах из колодца в посёлке. Летом ремонтом занимались: красили, белили.

Сработалась с тремя завхозами, тремя директорами школы. Всех помню и уважаю.

Жизнь на пенсии

Когда подошёл пенсионный возраст, начальство уговорило ещё поработать. Так до 62 лет и трудилась. В 1994 году ушла на пенсию. Дома много занятий. Работала без отдыха. Только на сон оставалось немного времени. Хозяйство большое держала, огород, сад. Рукодельничала: шила, вязала крючком и спицами.

Когда дети выросли, помогала поднимать пятерых внуков. Теперь радуюсь правнукам. Их у меня девять", — рассказывает Нина Михайловна.

Женщина пережила не одну трагедию. Похоронила мужа и младшего сына, который умер от рака. Смогла одолеть горе…

«Сейчас у меня пенсия 560 рублей. Этих денег мне на всё хватает, — говорит Нина Михайловна. — С работы никто уже меня не вспоминает. Первый год, как ушла на пенсию, прислали открытку. Никаких грамот и медалей не давали. Но я ни на кого не обижаюсь».