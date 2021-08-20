За что теперь могут уволить. Изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться каждого

30 июня 2021 года вступили в законную силу изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь, которыми затронуты вопросы расторжения трудовых договоров, порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, отстранения работников. Данные изменения являются существенными и требуют внимания работников, поскольку так или иначе затрагивают их права и обязанности.

Так, в Трудовом кодексе Республики Беларусь предусматриваются новые основания увольнения по инициативе нанимателя, а именно:

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за отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей;

принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участие работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

При этом важно отметить, что предварительно уведомлять профсоюз об увольнении по указанным основаниям не требуется, как и получать его согласие на увольнение, включить в коллективный договор положения о предварительном согласии профсоюза на увольнение по данным основаниям также нельзя.

Кроме того, на сегодняшний день отказ работника от дачи письменного объяснения, невозможность получения от него объяснения по поводу совершённого дисциплинарного проступка не являются препятствиями для применения дисциплинарного взыскания и оформляются актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей.

В случае же призыва работником других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин наниматель наделён правом отстранить от работы такого работника.

Приведённые изменения направлены на повышение дисциплины труда, формирование более ответственного подхода и отношения к трудовой и исполнительской дисциплине.

А. В. Василевич, адвокат юридической консультации Стародорожского района Минской областной коллегии адвокатов