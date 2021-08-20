Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot. Он будет выполнять за людей «скучные дела»

Американский производитель электромобилей Tesla выпустит робота-гуманоида Tesla Bot, который будет выполнять за людей «скучные дела». Об этом рассказал Илон Маск, основатель и гендиректор компании. По словам предпринимателя, первый прототип андроида появится уже в 2022 году, пишет «НОЖ».

Примерный рост прототипа составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов. Он будет работать на тех же чипах и датчиках, которые используются в автомобилях Tesla для автономного вождения. Вместо лица у андроида будет экран с полезной для пользователя информацией.

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Основой Tesla Bot станет процессор Dojo, который в компании назвали «полностью автономным компьютером».

«В принципе, если подумать о том, что мы делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, крупнейшая в мире робототехническая компания, потому что наши автомобили — это как полуразумные роботы на колёсах», — сказал Илон Маск.

Tesla Bot будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 килограммов. По словам Маска, эти способности позволят роботу «выполнять опасные, повторяющиеся и скучные задачи». Например, Tesla Bot сможет сходить за человека в магазин и принести домой продукты.

Маск подчеркнул, что компания сделает робота как можно более дружелюбным. Но на всякий случай Tesla Bot проектируют так, чтобы его можно было одолеть или хотя бы убежать от него.