«С котятами и щенками всё печально». В чём нуждаются бездомные животные Слуцка и их спасители

В мире 21 августа отмечается День бездомных животных. К этой дате «Кур'ер» подготовил небольшое интервью с Анастасией Туровец, слуцким волонтёром инициативы @hvostikiby. Она рассказала о проблеме бездомных животных в Слуцке: как их выбрасывают и спасают. А ещё — в чём нуждаются волонтёры и их подопечные.

Ситуация с бездомными кошками и собаками в Слуцке

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«Думаю, бездомные животные в Слуцке исчисляются сотнями, — рассказывает Анастасия. — Раз в месяц стабильно находим больных и раненых. Здесь невозможно назвать точные цифры, так как кого-то находят волонтёры, а кого-то лечат люди, которые подкармливают бродяг.

С котятами и щенками всё очень печально. С ранней весны и до поздней осени котят можно найти где угодно. В этом году был случай, когда в феврале в мороз выбросили домашних котят на остановку. И это не уличные, которых родила бездомная кошка. Это котята от домашних нестерилизованных кошек. Та же история и со щенками. Кто-то вывозит их за город, тогда шансов у щенков практически нет. А кто-то и в центре города выбрасывает.

Как помогают животным волонтёры и другие люди

Сколько людей помогает бездомным животным? Очень много. Не только те, кто создал группы в соцсетях, а куда больше. В каждом дворе найдутся люди, которые кормят, пытаются пристроить, ищут возможность стерилизовать.

В чём нуждаются волонтёры

Волонтёры всегда нуждаются в помощи и поддержке. Вернее, не они сами, а их подопечные. Вот сейчас очень нужен фотограф. Собаки и коты ищут хозяев, а их не замечают. Красивые фото — это основа в рекламе.

Всегда нужны люди, которые будут размещать посты про животных в соцсетях. Для кого-то это пару часов в день, а для нас — огромная помощь.

А если люди просто хотят передать что-то для наших подопечных, то всегда можно связаться с нами по телефону. В зоомагазинах нет корзин для сбора помощи подопечным группы @hvostikiby, но можно оставить свою передачу у продавца и связаться с нами.

Что могут сделать владельцы домашних животных и местные власти

Огромная просьба к жителям города — стерилизуйте ваших питомцев! Не пускайте на самовыгул: рано или поздно это может печально закончиться.

В прошлом году в Солигорске в городской ветстанции официально были установлены минимальные цены на стерилизацию животных. Она стала доступной для многих. Очень хочется, чтобы наши власти взяли пример и решали проблему бездомных животных «мирным путём»".

Волонтёрская инициатива «ХвостИКиby Слуцк»: