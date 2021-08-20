Telegram-канал «Слуцкая мясорубка» признан экстремистским

В течение года белорусскими судами признаются экстремистскими Telegram-каналы, связанные с разными регионами страны. Вчера в этот список попал Telegram-канал «Слуцкая мясорубка». Об этом сообщила Генеральная прокуратура Беларуси.



Установлено, что в нём содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.

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В связи с этим на основании Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» органами прокуратуры подготовлено и направлено в суд заявление о признании информационной продукции этого ресурса экстремистскими материалами.

Суд в полном объёме удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры и допустил немедленное исполнение решений.