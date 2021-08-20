«Кур'ер» посмотрел объявления о продаже домов на сайтах realt. by и kufar. by и выбрал самый дорогой коттедж, который сейчас продаётся на рынке недвижимости в Слуцке.



Двухэтажный коттедж расположен на улице Кольцевой (район «Калибра»). Его продают за $ 199 000, или чуть более 500 тысяч рублей.

«Прекрасный, уютный и в то же время просторный коттедж, с наличием 7 жилых комнат, — пишут авторы объявления. — Удобно расположен в удобном месте, хорошо развитая инфраструктура, есть школа, детский сад, почта, банк, аптеки, магазины. Земельный участок площадью 10,76 сотки, правильной формы, подсыпан, разработан. Хороший дом в хорошем месте. Дом 2-этажный, блочный, облицованный кирпичом, сделан качественный, хороший ремонт, со всеми удобствами, газ, свет, водоснабжение, канализация, всё центральное. Также в доме имеется цокольный этаж, мансарда и гараж, на участке хозпостройка».

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