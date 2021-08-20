Што можна будзе ўбачыць на «Дажынках» у Старых Дарогах. Афіша мерапрыемстваў

Аддзел навін
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У суботу, 21 жніўня, у Старых Дарогах пройдзе фестываль-кірмаш «Дажынкі-2021». Афішу мерапрыемстваў апублікавалі «Навіны Старадарожчыны».

Што можна будзе ўбачыць на «Дажынках» у Старых Дарогах. Афіша мерапрыемстваў Слуцк
Фота: «Навіны Старадарожчыны»