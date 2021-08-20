На каких ещё мостах в Слуцком районе ввели ограничения. Ответ ДРСУ-125

Во вторник, 17 августа, «Кур'ер» писал о том, что на мосту на улице М. Богдановича установили дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено». «Кур'ер» письменно обратился в обслуживающую организацию ДРСУ-125: спросили, как теперь попасть на другую сторону моста и по какой причине установили знаки.

Что ответили в ДРСУ

Ещё до ответа ДРСУ «Кур'ер» отметил в публикации, что данный дорожный знак — односторонний, то есть действует на ту сторону дороги, где он установлен.

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В ответе Сергея Шуляренко, главного инженера ДРСУ-125, говорится о том же. Приводим цитату:

«Указанный мост через реку Случь обследован специализированной организацией. По результатам обследования приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для обеспечения безопасности пешеходного движения закрыт тротуар по правой стороне моста. Движение пешеходов организовано по левой стороне моста и увязано с существующим тротуаром по улице Максима Богдановича города Слуцка".

Сергей Фёдорович отметил, что указанный мост включили в перспективный план ремонта мостовых сооружений КУП «Минскоблдорстрой» на 2021−2025 годы.

Что с другими мостами

Кроме моста на М. Богдановича, по информации ДРСУ-125, введены ограничения на следующих мостах в Слуцком районе:

мост через канал на 28-м км автодороги Копыль-Греск;

мост через реку Девица на 5-м км автодороги Селище-Октябрь-Сологощ;

мост через реку Ужанка на 8-м км автодороги Селище-Знамя-Борок-Мусичи;

мост через реку Н. Весейка на 4-м км автодороги Весея-Повстынь-Уречье.

Какие именно ограничения введены на вышеперечисленных мостах, не уточняется.

РАНЕЕ. На мосту в Слуцке по пути в Новодворцы поставили знаки, что пешеходам запрещён проход. Как человеку перейти на другой берег реки?