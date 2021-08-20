30 лет назад в СССР произошла попытка госпереворота. О чём в то время рассуждали жители Слуцка

В четверг, 19 августа, исполнилось 30 лет со дня образования Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В тот день в 1991 году жители Слуцка (тогда ещё граждане СССР) смотрели программу «Время». Дикторы объявили о том, что Горбачёв ушёл в отставку, а в СССР вводится чрезвычайное положение.

Корреспондент «Кур'ера» вспоминает: «Люди в Слуцке в те дни были растеряны и гадали, что будет со страной. В наших краях не все оказались перед жёстким выбором, на чью сторону встать. У большинства была возможность остаться с третьим вариантом: подождать, пока „в этих ваших столицах“ стороны между собой разберутся. Потому что людям на окраинах было вообще непонятно, что происходит, кому верить».

Реклама

Случчанин Александр Шелехов в тот день ехал в поезде Львов-Ленинград. Он рассказывает: «По радио звучала только музыка из балета „Лебединое озеро“, но вагон был переполнен всякими слухами. Хуже всего угнетала безвестность. Было ощущение, что наш поезд несётся куда-то в тартарары. Лично у меня присутствовал страх за детей — остановят состав в чистом поле, выведут и всех под нож… В Ленинграде мы увидели на Невском проспекте всадников, которые неслись с новыми флагами триколор».

ВВС в своём видео объясняет, что в то время происходило в СССР.