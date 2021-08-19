Яблочный Спас: как проходит освящение даров в слуцких храмах в праздник Преображение Господне. Фото

Яблочный Спас — значимый для православных праздник. «Кур'ер» побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе и храме Благоверного князя Александра Невского и посмотрел, как случчане отмечают Преображение Господне. Смотрите фотоподборку.

Свято-Михайловский кафедральный собор

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Храм Благоверного князя Александра Невского