Яблочный Спас: как проходит освящение даров в слуцких храмах в праздник Преображение Господне. Фото

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Яблочный Спас — значимый для православных праздник. «Кур'ер» побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе и храме Благоверного князя Александра Невского и посмотрел, как случчане отмечают Преображение Господне. Смотрите фотоподборку.

Свято-Михайловский кафедральный собор

Как проходит освящение даров в слуцких храмах в праздник Преображения Господня. Фото
Фотографии: Алексей Скрынников
Как проходит освящение даров в слуцких храмах в праздник Преображения Господня. Фото

Как проходит освящение даров в слуцких храмах в праздник Преображения Господня. Фото

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Храм Благоверного князя Александра Невского

храме Благоверного князя Александра Невского и
Фотографии: Александр Шелехов

храме Благоверного князя Александра Невского и

храме Благоверного князя Александра Невского и