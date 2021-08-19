Английский с первого класса. Как учат иностранные языки в школах Германии

Образование всех уровней, в том числе школьное, находится в Германии в компе­тенции федеральных земель. Это прописано в конституции ФРГ. Поэтому какие-то единые критерии, нормы и правила существуют, но есть и отличия.

Например, в федеральных землях, которые граничат с Францией (например, в Сааре), обязательным во многих школах является французский язык, а в Шлезвиг-Гольштейне, где живёт много датчан и граничит с Данией, в школах изучается датский язык. В тех районах Нижней Саксонии и федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которые находятся поблизости от голландской границы, преподают нидерландский язык, в Саксонии — польский, в Баварии — чешский.

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Цель понятна: так как границы в Европейском Союзе открыты, все стараются всячески поощрять общение и взаимопонимание с соседями. Существенную роль играют здесь не только геополитические факторы, но и тради­ции. Скажем, в Тюрингии, которая находится в восточной части Германии, на территории бывшей ГДР, во многих школах преподают русский язык. Когда-то в ГДР русский был обязательным, сегодня — нет, но тем не менее он остаётся в Восточной Германии достаточно популярным.

Английский с первого класса

В Германии существуют и общие, единые нормы изучения иностранных языков в школах.

Во-первых, знание иностранных языков считается в ФРГ очень важным не только для овладения той или иной профессией и карьерного роста, но и для общечелове­ческого развития. Поэтому во многих федеральных землях изучение первого иностранного языка — как правило, английского — начинается уже в начальной школе: где-то с третьего класса, где-то — с четвёртого, а в земле Северный Рейн-Вестфалия — даже с первого. Разумеется, малышей не учат сложным правилам грамматики. Главное в этом случае, как дословно сказано в методичке земельного министерства просве­щения, — «развить в детях радость и интерес к изучению иностранного языка, другим странам и народам». В гимназиях, которые являются высшей формой школьного образования в Герма­нии и окончание которых даёт право на поступление в вуз, изучают не один, а как минимум два, чаще три иностранных языка. Знание двух или трёх иностранных языков — обязательное условие для продолжения учёбы в вузе и получения высшего образования. Соответственно, серьёзно подходит к этому и школа.

В 10-м классе, напри­мер, в расписании недели, как правило, по три-четыре урока каждого иностранного языка, то есть всего 6−8 часов в неделю. Это в обычных классах. В специализированных, с усиленным препода­ванием иностранного языка, уроков иностранного ещё больше. Кроме того, в специализированных группах некоторые предметы преподаются на иностранном языке.

Какие иностранные языки учат школьники в Германии

Больше всего детей и подростков учат в немецких общеобразовательных школах английский язык: около 7 миллио­нов, и ещё почти полтора миллиона — в профессиональных средних учебных заведениях.

Без малого полтора миллиона изучают французский, около полумиллиона — испанский, который в последние годы становится в Германии всё популярней. Традиционно для немец­ких гимна­зий изучение латыни. Кто-то учит латынь серьёзно как второй иностранный язык (например, тот, кто мечтает стать врачом), кто-то сдаёт так называемый «мини­мум», а всего школьников-«латинистов» в Герма­нии — 560 тысяч.

Важным аспектом считается в ФРГ и создание для детей с иммигрантскими корнями возможностей для изучения их родного языка, например, турецкого. Его учат в Германии факультативно почти 40 тысяч школьников, итальянский — 47 тысяч. Но популярнее всего в Германии среди этих родных языков — русский: в общеобразовательных школах уроки русского языка посещают около 100 тысяч человек.

Мир становится ближе

Изучение иностранных языков в Германии вовсе не носит теорети­ческий характер. Уже с начальной школы детей учат общаться на иностранном языке. А в старших классах гимназий давно стал традицией (нарушенной, правда, в год пандемии) обмен между школами разных стран. Например, учащиеся, изучающие французский язык, ездят на несколько недель во Францию и Бельгию, те, кто учит английский, — в Великобританию. Оттуда, соответствен­но, приезжают гимна­зисты, изучающие немецкий язык.

Согласно последним опросам, 70% жителей Германии более или менее хорошо знают и понимают хотя бы один иностранный язык.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ