На сколько подорожали некоторые стройматериалы в Минской области

Белстат опубликовал средние цены на потребительские товары, которые установились в Беларуси в июле. Одна из самых заметно подорожавших позиций в этом списке — стройматериалы.

Мы сравнили цены, которые установились в Минской области. Например, ассортимент строительных деталей и конструкций из дерева, в сравнении с январём 2021-го, в июле стал дороже в среднем на 34%, а пиломатериалы (обрезные и необрезные) потяжелели на 32% за кубометр. В среднем на 5−15% подорожал весь строительный и отделочный ассортимент, который фиксирует Белстат.

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Слуцкие покупатели и продавцы, с которыми пообщался «Кур'ер», говорят о том, что на некоторые строительные товары цены выросли вообще на 80−100%.