За последнюю неделю в «Кур'ер» с вопросами о капремонте жилых домов обратились несколько случчан. Жильцов интересует порядок включения домов в план на капитальный ремонт и качество его проведения. Приводим одно из обращений наших читателей.

«Я не прошу светомузыку установить, сделайте что положено»

«Наш дом по улице Ленина, № 197 построен 60 лет назад, я вырос в нём, — рассказал Сергей Михайлович, житель этого дома. — По бумагам, в 2005 году в доме был проведён капремонт.

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Как я понимаю, капремонт — это восстановление функциональных свойств дома. Я сравниваю, как сделали в 11-м городке на улице Социалистической, № 116, — приятно посмотреть. А что у нас?

Дом оштукатурили, но почему-то только с трёх сторон: с тех, что видны с улицы. Со стороны подъездов всё осталось по-старому. Водосточные трубы также поменяли только те, что видны с главной магистрали. Тоже самое и с балконами — обшили металопрофилем те, которые выходят на улицу Ленина, со стороны двора — нет. Стояки водопровода никто не менял и другие коммуникации тоже. Электропроводка в плачевном состоянии. Отмостка старая, у входа в подъезд асфальт выщерблен.

Окна в подъезде рассохлись. Когда-то они открывались и закрывались. Потом их просто забили гвоздями, потому что запорные устройства пришли в негодность. Если был капитальный ремонт, то почему их не поменяли? Вот на Пионерской я видел, что окна такой же конструкции были заменены.

С большим трудом, сходив на приём к руководителю района — Янчевскому, добился, чтобы хоть что-то сделали. Видимо, по его указанию, несколько форточек починили.

На прошлой неделе случился пожар в подъезде, так спасатели не могли открыть эти окна, чтобы из подъезда вышел дым. А чтобы помыли их, как положено, два раза в год, тоже надо ходить и добиваться.

В подвале были окошки застеклённые, которые открывались и закрывались. Сейчас они просто забиты, проветрить подвал нельзя.

Всё, что я перечислил, разве это капитальный ремонт? Я хочу узнать, какой ремонт был сделан в нашем доме — текущий, частичный, капитальный? Но никто не может объяснить. Ответы уклончивые.

Я не прошу светомузыку установить, сделайте что положено. Я обращался много раз в ЖЭУ-2, в ЖКХ, в 115 давал заявки, писал в жалобную книгу. Ходил на приём к председателю райисполкома. Что, коммунальщики сами не знают, что положено делать, а ждут указаний сверху? В нормативных документах всё прописано. Ссылаются, что, мол, того нет, другого. Но ведь я плачу им регулярно. Они меня не спрашивают, есть у меня деньги или нет, сразу пени начисляют за просрочку".

Вопросы ЖКХ заданы

Поскольку вопросы про капремонт задают и жители других микрорайонов, «Кур'ер» отправил в КУП «Слуцкое ЖКХ» официальный запрос с просьбой разъяснить,

как проводится капитальный ремонт жилых домов,

с какой периодичностью,

какие работы в это время выполняются.

Мы также попросили рассказать, по какому принципу многоквартирные дома попадают в план на проведение капремонта, почему в ещё не старых домах капремонт проводится, а в домах более раннего года постройки — нет.

Разъяснения Слуцкого ЖКХ будут опубликованы, когда в редакцию придёт ответ на официальный запрос.