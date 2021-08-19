«Вернитесь и оплатите». В магазине «Три цены» в Слуцке женщина положила духи в сумочку и забыла за них заплатить (видео)

В редакцию «Кур'ера» обратились сотрудники магазина «Три цены» на Ленина, 146 (здание «Виталюра») с просьбой опубликовать запись с камер видеонаблюдения. Они рассказали, что на видео видно, как покупательница понюхала духи, а потом положила их в сумочку. Но на кассе за них не заплатила.

Работники магазина не обращались в милицию. «Надеемся, что женщина увидит себя и вернётся, чтобы оплатить духи», — сказали они.