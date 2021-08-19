Электричество отключат на шести улицах: в каких домах Слуцка не будет света 19 и 20 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

19 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:

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ул. К. Прокопчика, № 2−24 (чётные);

ул. Ленина, № 102−114 (чётные), 123−129 (нечётные);

1-й пер. Базарный, № 16, 24, 26;

2-й пер. К. Либкнехта, № 2;

пер. 3-й Железнодорожный, № 13, 15;

ул. Куликова, № 1, 2, 4.

20 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Ленина, № 102−108 (чётные);

пер. 3-й Железнодорожный, № 13, 15;

ул. Куликова, № 1, 2, 4.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.