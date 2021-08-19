Электричество отключат на шести улицах: в каких домах Слуцка не будет света 19 и 20 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
Где и когда отключат свет
19 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. К. Прокопчика, № 2−24 (чётные);
- ул. Ленина, № 102−114 (чётные), 123−129 (нечётные);
- 1-й пер. Базарный, № 16, 24, 26;
- 2-й пер. К. Либкнехта, № 2;
- пер. 3-й Железнодорожный, № 13, 15;
- ул. Куликова, № 1, 2, 4.
20 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Ленина, № 102−108 (чётные);
- пер. 3-й Железнодорожный, № 13, 15;
- ул. Куликова, № 1, 2, 4.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.