Визит Меркель к Путину 20 августа: в правительстве Германии назвали темы переговоров

Стала известна программа переговоров главы немецкого правительства с Владимиром Путиным. Ангела Меркель встретится с российским лидером в пятницу, 20 августа.

Запланированы переговоры с Владимиром Путиным, пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Об этом пишет газета.ru.

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Ожидается, что лидеры двух стран обсудят последние события в Кабуле, а также Беларусь и конфликт на востоке Украины. По оценкам политологов, ожидать сенсационных договоренностей от предстоящего визита не стоит — в сентябре в Германии состоятся выборы, в которых Меркель участия не примет.

В последний раз Меркель посещала Россию в мае 2018 года, тогда её встреча с Путиным прошла в Сочи.

Из российской столицы канцлер отправится в Киев. Там она почтит память погибших в войне, а также пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.