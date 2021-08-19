В аккаунте «Кур'ера» в Instagram (instagram.com/kurjer) случчанка Ксения Хайкина, которая живёт сейчас в Старых Дорогах, прочитала историю, как девушка в одиночку собрала десять пакетов мусора вдоль реки Случь. И поблагодарила наше издание за работу.

Вот что написала Ксения:

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«Здравствуйте, хочу выразить вам признательность за такое профессиональное ведение страницы. Безумно приятно смотреть на процветающий родной город. Благодаря тому, что вы обращаете внимание общественности на проблемы района и города, вы помогаете их скорейшему устранению, что не может не радовать!

Вы делаете большую и нужную работу, спасибо вам.

Пока живу в соседнем городе и, только приезжая, замечаю изменения. Вижу сама и слышу от знакомых, что актуальные проблемы города начали решаться. Поверьте, даже тема с мусором, которая освещается в сторис, после решается не только самими людьми, но и центром управления. На моём нынешнем месте проживания с этим всё очень плохо. Иногда даже думаю: «Вот бы у нас было что-то вроде „Слуцкого Курьера“, чтобы честно не боялись показать, что где-то мусор и проблемы, дабы это общими усилиями решить».