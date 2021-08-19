Жительница Слуцка в одиночку собрала 10 мешков мусора в центре города. Помогите девушке донести их до контейнеров

В среду вечером, 18 августа, в Instagram «Кур'ера» (instagram.com/kurjer) написала молодая случчанка. Она прислала фотографию мусорных мешков и попросила о помощи.

Жительница Слуцка рассказала, что в мешках бутылки и другой мусор, который она по своей инициативе собрала под деревьями на берегу Случи напротив стадиона гимназии № 1.

Случчанка вынесла все десять пакетов к ближайшей стороне «Аллеи малой родины». «Я хоть и крепкая девчонка, но утащить всё подальше не смогла», — написала она.

Реклама

Случчанка рассказала, почему выбрала для уборки именно эту набережную: «Раньше это было одно из моих любимых мест в городе, стало грустно, что люди так его уничтожают. Жители не могут донести даже маленький фантик до урны и бросают в клумбу. Некоторые, конечно, думают, что дворники всё уберут, но ведь они не резиновые. А донести мусор до урны, видимо, руки отвалятся».

Девушка обратилась к читателям газеты «Кур'ер», чтобы они помогли донести эти пакеты до контейнеров.

Жительница Слуцка попросила оставить её анонимной. «Не хочется привлекать к себе лишнее внимание», — добавила она.